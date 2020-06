Meister Bayern gegen Freiburg gefordert

Die achte Meisterschaft in Serie ist seit dem Sieg am vergangenem Spieltag in Bremen unter Dach und Fach. Gegen den SC Freiburg will der FC Bayern dennoch die Serie von mittlerweile elf Bundesliga-Siegen in Folge ausbauen, um die Spannung für ein mögliches Triple hochzuhalten.

Die Gäste aus dem Breisgau kämpfen als Tabellenachter noch um das internationale Geschäft. Lediglich ein Punkt hat die Elf von Christian Streich Rückstand auf Rang sieben, der womöglich für die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigt.

Alphonso Davies fehlt gesperrt

Hansi Flick muss seine Startelf mindestens auf einer Position verändern. "Roadrunner" Alphonso Davies sah in Bremen die Gelb-Rote Karte und fehlt somit gegen Freiburg gesperrt.

Für ihn wird wohl Weltmeister Lucas Hernández von Beginn an auflaufen. Gut möglich, dass der Bayern-Coach auch einigen Stammkräften eine Pause gönnt und beispielsweise Nachwuchstalenten wie Michael Cuisance eine Chance gibt.