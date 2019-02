FC Bayern: Aufgabe FC Bayern, Liverpool im Kopf

Fußball-Trainer und -Spieler pflegen zu sagen, dass sie immer erst an den nächsten Gegner und an das nächste Spiel denken. Dass sich der FC Bayern aber schon intensiv mit dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool am Dienstag beschäftigt, dürfte keine wagemutige Vermutung sein.

Und so wird die Partie beim FC Augsburg am Freitagabend vor allem zu einer Bewährungsprobe für Keeper Manuel Neuer, der nach einer Fingerverletzung gerade noch rechtzeitig zum Königsklassen-Match zurückkehrt.

"Die medizinische Abteilung hat mir das Go gegeben. Ich bin bereit", erklärte der Weltmeister am Donnerstag. Der 32-Jährige hatte zuletzt zwei Spiele in der Bundesliga sowie das DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC wegen einer Fingerverletzung verpasst. Wie schlägt er sich nun im bayerischen Derby?

