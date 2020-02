Aber "Obacht", wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagt: Zunächst muss das Pokal-Achtelfinale gegen 1899 Hoffenheim am Mittwoch (20.45 Uhr) überstanden werden, gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison für überraschende Pleiten gut ist, die in der Liga aber die Topmannschaften Dortmund, Leverkusen und eben auch den FC Bayern besiegt hat – beim 2:1 Anfang Oktober in München. "Ich kann mich gut an das Spiel erinnern, deshalb bin ich sehr vorsichtig", sagt Salihamidzic. "Das ist ein Gegner, den man ganz, ganz ernst nehmen muss. Eine sehr gute Truppe."