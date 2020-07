Bevor im Oktober bis zu neun Partien in vier Englischen Wochen auf dem Hammer-Programm stehen. Im November sind es acht und im Dezember dann sieben Pflichtspiele. Kurz vor Weihnachten (22./23. Dezember) wird noch schnell die zweite Pokal-Runde ausgespielt, bevor die Liga am 2. Januar 2021 wieder startet.

Salihamidzic: "Wir brauchen eine gute Mischung im Team"

In ähnlichem Rhythmus geht es dann bis zum Auftakt der Europameisterschaft (11. Juni 2021) weiter. Und 2022 wartet dann schließlich noch das WM-Jahr mit dem Winterturnier in Katar.

"Der enge Spielplan wirkt sich natürlich auch auf die Kaderplanung aus. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir jeweils einen relativ kleinen Kader. Das müssen wir in Zukunft ändern", sagte Rummenigge, "aber dank unserem Nachwuchsleistungszentrum konnten wir bereits einige Jugendspieler mit Verträgen ausstatten und somit den Kader erweitern."

Ähnliches hatte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic angekündigt: "Angesichts des engen Terminplans für die kommende Saison und das gesamte Jahr 2021 müssen wir uns über die Kaderbreite sicher Gedanken machen." Es stünden schließlich fast nur Englische Wochen an. "Das ist eine große Herausforderung, und wir brauchen eine gute Mischung im Team."

Auch was die Trainingssteuerung angeht, dürften die kommenden Monate äußerst herausfordernd für Chefcoach Hansi Flick und sein Team werden. Bislang schaffte es das Team um Fitnessboss Holger Broich exzellent, die Mannschaft trotz Corona-Zwangspause in einer guten körperlichen Verfassung zu halten.

FC Bayern: Flügelstürmer und Rechtsverteidiger im Visier?

Wie schnell aber auch die Pläne der Bayern durchkreuzt werden können, zeigte nicht zuletzt die Verletzung von Benjamin Pavard, der wohl beim Champions-League-Turnier fehlen wird.

Für die neue Saison haben die Bayern ihren Kader bereits mit Leroy Sané (Manchester City), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain), Alexander Nübel (FC Schalke) und Rückkehrer Adrian Fein (zuletzt an den Hamburger SV ausgeliehen) verstärkt. Der Transfermarkt ist noch bis 5. Oktober geöffnet.

Salihamidzic kündigte bereits an, Augen und Ohren weiter offenhalten zu wollen. Gut möglich, dass er bis dahin noch den ein oder anderen Neuzugang in München präsentieren wird. Laut "Sport Bild" wünscht sich Coach Flick noch einen Flügelstürmer und einen Rechtsverteidiger. Und falls Thiago für rund 30 Millionen Euro wechselt, was wahrscheinlich ist, muss ein weiterer Mittelfeldspieler her. In ihrer Marathon-Saison können die Bayern jede Verstärkung gebrauchen.

Der Terminplan des FC Bayern im Überblick

August 2020

08.08. Achtelfinal-Rückspiel, CL Bayern – Chelsea

14.08. Viertelfinale, Champions League

19.08. Halbfinale, Champions League

23.08. Finale, Champions League

September 2020

03.09. Nations League, Deutschland – Spanien

06.09. Nations League, Schweiz – Deutschland

11.09.-14.09. 1. Runde, DFB-Pokal

08.09. 1. Spieltag, Bundesliga

26.09. 2. Spieltag, Bundesliga

30.09. Supercup

Oktober 2020

02.10.-04.10. 3. Spieltag, Bundesliga

07.10. Länderspiel, Deutschland – Türkei

10.10. Nations League, Ukraine – Deutschland

13.10. Nations League, Deutschland – Schweiz

16.10-19.10. 4. Spieltag, Bundesliga

20.10/21.10 1. Spieltag, Champions League

23.10-26.10. 5. Spieltag, Bundesliga

27.10./28.10. 2. Spieltag, Champions League

November 2020

30.10.-02.11. 6. Spieltag, Bundesliga

03.11./04.11. 3. Spieltag, Champions League

06.11.-08.11. 7. Spieltag, Bundesliga

11.11. Länderspiel, Deutschland - Tschechien

14.11. Nations League, Deutschland - Ukraine

17.11. Nations League, Spanien – Deutschland

20.11.-23.11. 8. Spieltag, Bundesliga

24.11./25.11. 4. Spieltag, Champions League

27.11-30.11. 9. Spieltag, Bundesliga

Dezember 2020

01.12./02.12. 5. Spieltag, Champions League

04.12.-07.12. 10. Spieltag, Bundesliga

08./09.12. 6. Spieltag, Champions League

11.12.-13.12. 11. Spieltag, Bundesliga

15.12./16.12. 12. Spieltag, Bundesliga

18.12.-21.12. 13. Spieltag, Bundesliga '

22.12./23.12. 2. Runde, DFB-Pokal

Januar bis Mai 2021

02.-04.01.2021 14. Spieltag, Bundesliga

22.05. 34. Spieltag, Bundesliga

29.05. Finale, Champions League

Juni 2021

11.06. Start der Europameisterschaft

15.06. 1. EM-Gruppenspiel, Frankreich - Deutschland

