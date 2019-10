Spanien verpasst vorzeitige EM-Qualifikation

Thiago hatte es mit der spanischen Nationalmannschaft am Samstagabend verpasst, vorzeitig das Ticket für die EM 2020 zu lösen. Im siebten Qualifikationsspiel mussten die Spanier den ersten Punktverlust hinnehmen und kam nach einem Last-Minute-Gegentreffer nicht über ein 1:1 (0:0) in Norwegen hinaus. Saul Niguez hatte die Spanier kurz nach dem Seitenwechsel (47. Minute) in Führung gebracht, Joshua King (90.+4) glich durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit aus. Thiago kam in Oslo jedoch nicht zum Einsatz und verfolgte das Spiel von der Bank. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) hat das Team von Robert Moreno aber die Chance, in Schweden die EM-Qualifikation perfekt zu machen.

Coutinho: Kein Sieg mit Brasilien

Ohne Sieg im Gepäck kehrt Philippe Coutinho von den beiden Freundschaftsspielen der brasilianischen Nationalmannschaft in Singapur nach München zurück. Drei Tage nach dem 1:1 gegen den Senegal kam die Selecao am Sonntag trotz der größeren Spielanteile auch gegen Nigeria nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinaus.

Joe Aribo (35. Minute) brachte das Team des früheren Bayern-Profis Gernot Rohr im ersten Durchgang in Führung, Casemiro (48.) gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Coutinho stand nicht in der Startformation, wurde aber bereits nach zwölf Minuten für Neymar Jr. eingewechselt und war einer der Aktivposten im Angriffsspiel des fünfmaligen Weltmeisters.

Cuisance feiert zweiten Sieg mit Frankreichs U20

Bayern-Profi Michaël Cuisance feierte beim Drei-Nationen-Turnier in Marbella mit der französischen U20-Nationalmannschaft nach dem 2:1 über die U20 Norwegens einen 1:0-Erfolg über die schwedische U20. Cuisance stand bis zur 87. Minute auf dem Feld und wurde dann ausgewechselt.

