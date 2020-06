14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da - und Hansi Flick wirbelt seine Mannschaft ordentlich durch. Wie erwartet darf Sven Ulreich von Beginn an ran, Manuel Neuer sitzt zunächst auf der Bank. Der angeschlagene David Alaba wird von Javi Martínez ersetzt, für den gesperrten Davies rückt Lucas Hernández auf die Linksverteidigerposition.

Vor dem aktuell gesetzten Mittelfeld-Duo Goretzka und Kimmich bekommen neben Müller auch die beiden Youngster Mickael Cuisance und Sarpreet Singh ihre Chance von Beginn an. Die angeschlagenen Serge Gnabry und Ivan Perisic stehen heute nicht im Kader.

14.25 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! In einer Stunde trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf den SC Freiburg - verfolgen Sie die Partie im AZ-Liveticker.

Meister Bayern gegen Freiburg gefordert

Die achte Meisterschaft in Serie ist seit dem Sieg am vergangenen Spieltag in Bremen unter Dach und Fach. Gegen den SC Freiburg will der FC Bayern dennoch die Serie von mittlerweile elf Bundesliga-Siegen in Folge ausbauen, um die Spannung für ein mögliches Triple hochzuhalten.

Die Gäste aus dem Breisgau kämpfen als Tabellenachter noch um das internationale Geschäft. Lediglich ein Punkt hat die Elf von Christian Streich Rückstand auf Rang sieben, der womöglich für die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigt.

Personalprobleme beim FC Bayern

Hansi Flick muss seine Startelf gegen Freiburg gezwungenermaßen verändern. Neben "Roadrunner" Alphonso Davies (Sperre) fällt auch David Alaba (Probleme am Sprunggelenk) am Samstag definitiv aus.

Auch im Offensivbereich muss der Bayern-Coach wohl improvisieren. "Ivan Perisic war ja schon in Bremen angeschlagen. Serge Gnabry hat sich eine Prellung zugezogen. Da sieht es derzeit eher so aus, dass beide ausfallen."

Zudem könnte Ersatztorhüter Sven Ulreich, der die Bayern zum Saisonende wohl verlassen wird, eine Chance von Beginn an erhalten. "Sven macht einen sensationellen Job, diese Frage werde ich morgen entscheiden", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag.

