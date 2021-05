Sorge um Viererkette des TSV 1860: Michael Köllner muss gegen Ingolstadt umplanen

Dem TSV 1860 gehen zum Saisonfinale gegen den FC Ingolstadt die Spieler aus – vor allem in der Viererkette wird es eng.

München - Zwei äußerst bittere Minuten spielten sich für den TSV 1860 beim 2:2 im Derby gegen den FC Bayern II ab. In der 62. Minute sah Semi Belkahia nach einem Foulspiel an Angelo Stiller die Gelbe Karte – eine mit Folgen.

Es war die fünfte Verwarnung für Sechzigs Youngster in der laufenden Saison, damit fehlt der 22-Jährige im Relegations-Showdown gegen Ingolstadt.

Nach Belkahia: Auch Willsch fällt womöglich aus

Nur zwei Minuten später wurde auch Rechtsverteidiger Marius Willsch für sein Einsteigen an der Seitenlinie an Bayerns Nemanja Motika verwarnt. Zwar hat seine achte Gelbe Karte keine Auswirkungen auf die nächste Partie, doch der Rechtsverteidiger verletzte sich bei seiner Grätsche selbst.

Für Willsch, der schon seit Wochen mit muskulären Problem zu kämpfen hat, ging es danach nicht weiter. "Seit einiger Zeit hat er mit den Adduktoren Probleme. Marius hat die Zähne zusammengebissen, man muss jetzt schauen, was die nächsten Tage dabei rauskommt", sagte Trainer Michael Köllner nach der Partie. Womöglich fällt somit auch der zweite Stammspieler in Sechzigs Viererkette beim FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) aus.

Rutscht Wein gegen Ingolstadt in die Startelf?

Im alles entscheidenden Saisonfinale gegen die Schanzer muss Köllner jetzt also umdisponieren. Für Belkahia könnte Dennis Erdmann in seinem letzten Spiel für die Löwen, sein auslaufender Vertrag wird zum Saisonende nicht verlängert, in die Innenverteidigung rutschen. Auch Junglöwe Niklas Lang sowie Routinier Daniel Wein wären mögliche Alternativen in der Abwehrzentrale.

Wein wäre allerdings auch die erste Wahl, sollte es für Willsch nicht reichen. Der 26-Jährige ersetzte ihn bereits gegen die kleinen Bayern und lieferte eine überzeugende Vorstellung ab.