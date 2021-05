Showdown um den Relegationsplatz: Ingolstadt gegen 1860 nicht vor Fans

Die Inzidenzwerte in Ingolstadt lassen keine Zuschauer zu. Das Endspiel um den Relegationsrang gegen den TSV 1860 findet als Geisterspiel statt.

München – Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 100 darf in Bayern wieder vor Zuschauern im Stadion gespielt werden, dafür hat das bayerische Kabinett am Dienstag die rechtliche Grundlage geschaffen.

Sechzigs Stadtrivale FC Bayern gab am Mittwoch daraufhin bekannt, dass das letzte Saisonspiel gegen den FC Augsburg am Samstag vor 250 Fans ausgetragen wird. Der Inzidenzwert in München liegt seit längerer Zeit unter 100, aktuell bei 47,6 (Stand: 20.05.21).

Ingolstadt gegen 1860 kann nicht vor Fans stattfinden

Findet nun auch das alles entscheidende Spiel des TSV 1860 am Samstag beim bayerischen Rivalen FC Ingolstadt (13.30 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) vor Zuschauern statt?

Nein, die Schanzer gaben am Mittwoch bereits bekannt, dass auch die Partie gegen die Löwen als Geisterspiel ausgetragen wird. "Die Inzidenzwerte in Ingolstadt lassen leider auch im großen Endspiel gegen den TSV1860 keine Zuschauer zu", hieß es auf Twitter.

Zwar liegt die Sieben-Tages-Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 90,3, am Vortag betrug sie aber noch 104,8. Somit ist beim Relegations-Showdown ein möglicher Wettbewerbsvorteil der Ingolstädter nicht gegeben. 1860 benötigt im direkten Duell gegen die Schanzer am letzten Spieltag einen Sieg, um sich den Relegationsrang drei zu sichern und damit in die Saisonverlängerung zu gehen.