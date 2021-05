Am Ende unterliegen die Löwen mit 3:1 in Ingolstadt und müssen auch in der kommenden Saison in der dritten Liga ran. Die Köllner-Truppe hat in Unterzahl stark gekämpft, doch am Ende hat es leider nicht gereicht. Wir verabschieden uns hiermit aus dieser Saison und wünschen eine angenehme Sommerpause!