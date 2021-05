Planänderung: 1860-Fans wollen Autobahnbrücken auf Heimfahrt von Ingolstadt besetzen

Der TSV 1860 bestreitet am Samstag das entscheidende Spiel in Ingolstadt um Relegationsplatz drei. Die Löwen-Fans planen eine ihrer Aktionen nun um: Auf dem Heimweg nach München soll es ein weiß-blaues Fahnenmeer geben.

München - In verschiedenen Löwen-Fangruppen wurde am Mittwoch ein Aufruf zur besonderen Unterstützung geteilt. Alle Autobahnbrücken entlang des Weges nach Ingolstadt sollen besetzt werden, um die Mannschaft des TSV 1860 im Kampf um den Relegationsplatz zu unterstützen.

Da aber die Mannschaft von Michael Köllner bereits am Freitag nach Ingolstadt aufbricht, gibt es nun eine Planänderung bei den Sechzig-Anhängern. Die Aktion soll nun kurzerhand auf Samstag verschoben werden, wie aus Fankreisen zu entnehmen ist. Auf der Heimfahrt sollen entlang der A9 alle Autobahnbrücken mit Löwen-Fans besetzt werden.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels möchten sich die 1860-Anhänger für die herausragende Saison bedanken. Die Brücken sollen mit Fahnen und Bannern geschmückt, auf Pyrotechnik hingegen verzichtet werden. Auch auf das Einhalten der derzeitigen Corona-Regeln wird in den Beiträgen hingewiesen, der Verkehr solle durch die Aktion ebenfalls nicht beeinträchtigt werden.

Showdown gegen Ingolstadt am Samstag

Am Samstag steht in der Dritten Liga der letzte Spieltag an: Für den TSV 1860 geht es zum Saison-Abschluss gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Gewinnen die Löwen, erobern sie von den Ingolstädtern Relegationsplatz drei – und würden dann um den Aufstieg in die 2. Liga kämpfen.