TSV 1860: Relegations-Showdown in Ingolstadt - Polizei kündigt hohe Präsenz im Stadtgebiet an

Am Samstag steht für den TSV 1860 das große Highlight dieser Saison an. Eine Fahrt zum Spiel beim FC Ingolstadt wird sich für die Anhänger aber nicht lohnen, sagt die Polizei und richtet einen Appell an die Fans. "Wir werden in der Stadt sehr präsent sein", kündigt ein Sprecher an.

21. Mai 2021 - 17:04 Uhr | Bernhard Lackner