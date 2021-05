Vor Endspiel in Ingolstadt: Hier muss sich der TSV 1860 an Absteiger Unterhaching ein Beispiel nehmen

Der TSV 1860 tritt am Samstag zum Relegations-Showdown in Ingolstadt an. Doch es wartet eine schwierige Aufgabe auf die Löwen – die Schanzer sind daheim eine Macht.

21. Mai 2021 - 13:57 Uhr | cs

Merveille Biankad (r.) im Duell mit Ingolstadts Marcel Gaus © IMAGO / Lackovic