Drittliga-Wahl: Sascha Mölders und Michael Köllner setzen sich durch

Sascha Mölders wurde zum Drittliga-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Auch Löwen-Trainer Michael Köllner bekommt eine Auszeichnung, er ist der Trainer des Jahres.

München - Besondere Ehre für Sascha Mölders und Michael Köllner: Sowohl der Löwen-Kapitän als auch der 1860-Trainer haben sich bei der Wahl zum Drittliga-Profi bzw. -Trainer des Jahres durchgesetzt.

Die Wahl zum Trainer und Spieler des Jahres wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten durften alle Kapitäne und Trainer der 3. Liga abstimmen, jeder erhielt jeweils eine Stimme für den Spieler und Trainer des Jahres. Am Ende kamen die beiden Kandidaten jeweils in eine Stichwahl, auf der die Fans abstimmen durften.

Mölders und Köllner gewinnen mit großem Vorsprung

Mölders setzte sich im Voting gegen Saarbrückens Nicklas Shipnoski durch, Köllner landete vor Verls Trainer Guerino Capretti. Das Ergebnis war mehr als eindeutig: Beide hatten am Ende ungefähr 2.000 Stimmen Vorsprung vor ihrem jeweiligen Konkurrenten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Die Trophäen erhalten Mölders und Köllner im Rahmen des letzten Saisonspiels beim FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker), wo es für die Löwen um die Relegation geht.