Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen FC Bayern II - Endergebnis 2:2

Was für ein packendes Münchner Stadtderby! 1860 gleicht zwei Mal gegen formverbesserte Bayern aus, am Ende trennen sich beide Teams 2:2. Eine Punkteteilung, die keinem so richtig weiterhilft. Die Löwen müssen am letzten Spieltag nun in Ingolstadt gewinnen, um den Relegationsrang zu erreichen. Den kleinen Bayern hilft nur noch ein Wunder zum Klassenerhalt. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Sonntag!