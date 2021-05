Derbyspezialisten TSV 1860: Warum nicht nur die Tabelle im Stadtduell gegen Bayern II für die Löwen spricht

Der TSV 1860 hat zwei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg noch in der eigenen Hand. Gutes Omen: Mit dem FC Bayern II und dem FC Ingolstadt warten noch zwei brisante Derbys auf die Löwen, die speziell gegen die Erzrivalen in dieser Saison zu Höchstleistungen auflaufen.

München – Aufstiegshoffnungen gegen Abstiegsangst – das Tabellenbild vor dem Münchner Stadtduell am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ist eindeutig. Während die Münchner Löwen auf Rang drei zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin von der Rückkehr in die 2. Liga träumen, taumelt der FC Bayern II als Tabellenachtzehnter dem Abstieg entgegen.

Mit einem Sieg im Lokalderby könnte Sechzig unter Umständen die Relegationsteilnahme fix machen und gleichzeitig den ungeliebten Nachbarn aus der Seitenstraße möglicherweise in die Regionalliga schicken.

TSV 1860 in Derbys noch ungeschlagen

Doch nicht nur die Tabelle spricht am Sonntag für die Mannschaft von Michael Köllner. Die Löwen entwickelten sich in dieser Saison zu wahren Derbyspezialisten. Gegen alle vier bayerischen Drittligisten sind die Giesinger in dieser Spielzeit noch ungeschlagen.

Noch besser: Fünf der bisherigen sechs Duelle gingen an die Löwen. Den bereits feststehenden Absteiger SpVgg Unterhaching ließ man beim 2:0 und 3:1 jeweils keine Chance. Auch die Hinspiele gegen Bayerns Reserve (2:0) und den FC Ingolstadt (1:0) entschied 1860 für sich. Lediglich gegen Türkgücü teilten sich die Löwen in der Hinrunde beim 2:2 die Punkte, in der Rückrunde gewann Sechzig mit 2:0.

Setzen die Sechzger ihren Trend in den letzten zwei finalen Derbys fort - am letzten Spieltag (22. Mai, 13.30 Uhr) geht es gegen Ingolstadt – stehen die Zeichen zumindest für eine Relegationsteilnahme nicht schlecht.