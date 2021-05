TSV 1860 München: Löwen-Ultras läuten Derby mit Pyro an der Bavaria ein

Gut ein Dutzend Anhänger des TSV 1860 München haben an der Bavaria Pyrotechnik und Bengalos gezündet. Am Nachmittag steigt in Giesing das Derby gegen den FC Bayern München II.

16. Mai 2021 - 10:15 Uhr | AZ