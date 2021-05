Vor dem Stadtduell gegen Bayern II: 1860-Coach Köllner kontert Feldhahn

Am Sonntag kommt es auf Giesings Höhen zum brisanten Münchner Stadtduell zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II. Vor dem Lokalderby dürfen kleinere Sticheleien nicht fehlen.

München – Es heißt wieder Blau gegen Rot, wenn der TSV 1860 am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) im Münchner Stadtduell auf den FC Bayern II trifft.

Vor dem brisanten Lokalderby dürfen kleinere Sticheleien natürlich nicht fehlen. Zwar sehe Bayerns-Kapitän Nico Feldhahn die Löwen als klaren Favoriten an, "wir können an einem guten Tag aber jeden schlagen, auch Sechzig", sagte der 34-Jährige im Interview auf der . "Wir wollen uns für die Hinrundenniederlage revanchieren, die Stadtmeisterschaft gewinnen und die nötigen Punkte gegen den Abstieg holen."

Köllner: Stadtmeister-Titel haben wir schon

Dies ließ Sechzig Coach Michael Köllner nicht lange auf sich sitzen. "Wer dann am Ende Stadtmeister wird, da liest sich die Tabelle relativ eindeutig. Den Titel der Stadtmeisterschaft haben wir schon", entgegnete der Trainer der Löwen am Freitag auf der Pressekonferenz.

Denn unterschiedlicher könnten die Ausgangspositionen vor dem Duell am vorletzten Spieltag in der 3. Liga kaum sein: Während die Löwen mit einem Sieg den Abstieg der kleinen Bayern in die Regionalliga womöglich besiegeln könnten, träumt 1860 weiter vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Sechzig hat auf Relegationsrang drei zumindest tabellarisch im Münchner Stadtduell gegen die Reserve der Bayern, aktuell auf Rang 18, eindeutig die Nase vorne. "Türkgücü zählt ja auch dazu. Also wenn da einer meint, den Titel noch haben zu wollen – wir haben ihn schon", so Köllner.