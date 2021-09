Drei Remis in Serie für 1860: Warum es gegen Zwickau wieder mit einem Sieg klappt

Der TSV 1860 hinkt den Erwartungen hinterher, zuletzt gab es drei Unterschieden in Folge. Gegen den FSV Zwickau spricht am Samstag allerdings einiges für die Löwen und den langersehnten dritten Saison-Sieg.

München - Vor dem Saisonstart von vielen als Aufstiegskandidat gehandelt, ist die Bilanz des TSV 1860 nach acht Spieltagen ernüchternd: Mit elf Zählern belegen die Löwen derzeit nur Rang zwölf in der 3. Liga.

Zuletzt kamen die Sechzger drei Mal in Folge nicht über ein 1:1 hinaus. Doch am Samstag gegen den FSV Zwickau (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) bietet sich für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner die perfekte Möglichkeit, sich aus der Krise zu schießen.

Zwickau ist in dieser Saison noch sieglos

Denn mit Zwickau ist am Samstag der noch sieglose Tabellensiebtzehnte im Grünwalder Stadion zu Gast. Im Nachholspiel am Mittwochabend trennte sich das Team von Coach Joseph Enochs mit 2:2 vom Halleschen FC. Es war bereits das fünfte Unentschieden in der laufenden Saison für die Zwickauer – genauso oft teilte sich Sechzig die Punkte. Ins Duell der Remis-Könige gehen die Giesinger, die zusätzlich bereits zwei Mal in der laufenden Saison als Sieger vom Platz gehen konnten, dennoch als Favorit.

Zumal die Löwen am Samstag in nahezu voller Mannschaftsstärke gegen Zwickau auflaufen können. Nach dem Corona-Fall von Kevin Goden verpassten aufgrund der Quarantäne-Regeln sowohl Trainer Köllner als auch wichtige Stammspieler wie Phillipp Steinhart, Quirin Moll, Keanu Staude und Yannick Deichmann das Auswärtsspiel beim Halleschen FC.

Quarantäne-Löwen sind wieder einsatzbereit

Am Montag konnten sich jedoch die Kontaktpersonen "freitesten", die Quarantänemaßnahmen wurden in der Folge vom Münchner Gesundheitsamt aufgehoben. "Durch diese Entscheidung ist für uns eine normale Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FSV Zwickau möglich", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Wir bedanken uns beim Gesundheitsamt der Stadt München für die konstruktive und gute Zusammenarbeit und freuen uns auf eine gute Trainingswoche, die wir im Heimspiel gegen den FSV Zwickau hoffentlich zu einem erfolgreichen Abschluss bringen."

Außer Goden (Corona), Marius Willsch (Schambeinentzündung) und Marcel Bär (Schulterverletzung) stehen Sechzig gegen Zwickau wieder alle Spieler zur Verfügung. Breiterer Kader, mehr Auswahl für Köllner!

Peitschen 10.000 Anhänger die Löwen zum Sieg?

Am Samstag dürfen die Löwen ihr Heimspiel zudem erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren wieder vor bis zu 10.000 Fans im Grünwalder Stadion austragen. Für die Partie gegen Zwickau wurde ein neues Hygienekonzept des TSV 1860 von den zuständigen Behörden genehmigt. Letztmals war die Zuschauerzahl am 29. Februar 2020 auf Giesings Höhen fünfstellig.

Damals drehten die Sechzger in einer verrückten Partie einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg, auch dank der Unterstützung von den Rängen. Prince Owusu erzielte in der 92. Minute den umjubelten Siegtreffer und brachte Giesing zum Beben. Gegen eine Wiederholung am Samstag hätten die Löwen sicherlich nichts einzuwenden – wenn es sein muss dann wieder durch ein Last-Minute-Tor in der Nachspielzeit.