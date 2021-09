TSV 1860 gegen FSV Zwickau: Das Duell der Remis-Könige

Wenn die Löwen am Samstag den FSV Zwickau empfangen, treffen auch die Remis-Könige der 3. Liga aufeinander. Für beide Teams wäre ein Sieg enorm wichtig.

München - Der bisherige Saisonverlauf ist für den TSV 1860 wohl eher enttäuschend. Mit großen Zielen in die neue Spielzeit gestartet, hinken die Sechzger aktuell ihren Ansprüchen hinterher. Nach acht Spielen steht die Mannschaft von Trainer Michael Köllner lediglich auf dem zwölften Tabellenplatz.

Das liegt vor allem auch an den vielen Unentschieden in der bisherigen Saison: Von acht Partien endeten fünf mit einem Unentschieden – damit sind die Löwen die alleinigen Remis-Könige der 3. Liga. Bis auf das 0:0 gegen Wiesbaden am 2. Spieltag gingen alle Unentschieden 1:1 aus. Am Samstag kommt nun ein Gegner ins Grünwalder Stadion, dem es ganz ähnlich ergeht.

Zwickau noch ohne Liga-Sieg in dieser Saison

Denn auch der FSV Zwickau spielte bisher oft Unentschieden: Von sieben Spielen (die Partie gegen Halle wurde verlegt und wird am Mittwochabend nachgeholt) gab es bei vier davon keinen Sieger, kurioserweise endeten sie alle 1:1. Zwickau steht sogar noch gänzlich ohne Sieg und dementsprechend relativ weit unten in der Tabelle da. Vier Remis und drei Niederlagen machen derzeit Rang 18 aus (Stand: 15.09., 13.30 Uhr).

Auch bei der Torgefahr haben sowohl die Löwen als auch Zwickau noch Luft nach oben. Während Sechzig bislang auf acht Treffer kommt, hat Zwickau sechs Mal eingenetzt.

Die Situation zeigt also – beide Mannschaften brauchen (mal wieder) drei Punkte. Für Zwickau geht es darum, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, die Löwen wollen aus dem tristen Mittelfeld verschwinden und sich an die Aufstiegsplätze herankämpfen. Auf Relegationsrang drei fehlen aktuell nur besagte drei Zähler.