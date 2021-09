Mölders gegen König: Das Methusalem-Duell

"Es gibt nur gut oder schlecht": Sechzigs Mölders und Zwickaus König sind Veteranen in ihren Dreißigern. Nun treffen sie aufeinander.

Es soll ja Leute Mitte, Ende Dreißig geben, die liegen am Wochenende am liebsten auf der Couch. Die meisten Fußball-Profis haben ihre Karrieren in diesem hohen Leistungssportler-Alter längst beendet. Nicht so Sascha Mölders und Ronny König.

Der 36-jährige Oldie-Stürmer des TSV 1860 und der Alt-Angreifer des FSV Zwickau (38) mischen die Dritte Liga auch als Silberrücken noch auf. Am Samstag, 14 Uhr, kommt es im Grünwalder Stadion zum direkten Aufeinandertreffen.

Mölders vs. König: Bühne frei für das Methusalem-Duell

Hier Mölders, Kapitän und Stoßstürmer der Löwen. Dort König, Speerspitze von Kontrahent Zwickau. "Es gibt nicht alt oder jung, sondern nur gut oder schlecht", pflegt König gerne zu sagen, wird der Sturm-Bulle der Schwäne auf sein Geheimnis angesprochen. Exakt diesen Satz hat man auch aus Mölders' Munde mehrfach vernommen. Wo wir schon bei alten Fußballer-Phrasen sind: Oft war es das Duo, das seine Gegenspieler alt aussehen ließ. Bühne frei für das Methusalem-Duell!

Sascha Mölders: 200 Spiele beim TSV 1860

Werdegang: Satte 18 Jahre ist es her, als Mölders aus der Jugend von Schwarz-Weiß Essen zu Kreisligist (!) Wacker Bergeborbeck ging und erstmals im Männerfußball auftauchte. Der weitere Werdegang ist schon bekannter: Bundesliga-Debüt für den MSV Duisburg unter Ex-Löwe Rudi Bommer, über RW Essen, den FSV Frankfurt und seine Hoch-Zeit bei Bundesligist FC Augsburg ging Mölders im Winter 2016 zu 1860. Diese vier Klubs zieren seine Brust, beim TSV stehen satte 200 Spiele (79 Tore und 48 Assists) zu Buche. König entstammt dem Nachwuchs des Chemnitzer FC und gelangte über Umwege nach Zwickau, wo er in 205 Spielen 65 Tore und 22 Vorlagen lieferte.

Aktueller Formcheck: In der laufenden Spielzeit wollen beide Torjäger noch nicht so recht ins Rollen kommen. Jeweils zwei Saisontore haben sie erst erzielt. Bei Mölders nur eines aus dem Spiel heraus, zuletzt gar ein vergebener Strafstoß gegen Halle (1:1). "Das kann auch einem Superstar passieren", meinte Geschäftsführer Günther Gorenzel und hofft auf schnelle "Genesung", am besten gegen Königs FSV.

Methusalem-Rekorde: Mölders ist mit seinen 22 Treffern der Vorsaison ältester Torschützenkönig im deutschen Profifußball. König dagegen der älteste aktive Profi auf dem Drittliga-Rasen. Übrigens: Bis zum absoluten Alters-Rekord dauert's noch: Im Drittliga-Ranking führt Branko Okic (VfR Aalen) mit 40 Jahren, in der Bundesliga Klaus Fichtel (43) vor Uli Stein (42), Toni Schumacher (42) und Claudio Pizarro (41).