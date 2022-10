WM-Abstellungen: So viel kann der FC Bayern damit verdienen

Wenn am 20. November die WM in Katar angepfiffen wird, könnten dort bis zu 18 Spieler des FC Bayern ihre Nationen vertreten. Dies würde sich auch auf dem Konto des deutschen Rekordmeisters durchaus bemerkbar machen.

München - Die FIFA will den Klubs weltweit 203 Millionen Euro für die WM-Abstellungen ihrer Profis zahlen. Diesen Budgetplan gab die FIFA am Dienstag zu Beginn des Antragsverfahrens bekannt.

10.000 Euro pro Spieler und Tag

Ausgeschüttet werden knapp 10.000 Euro für jeden Tag, den ein Spieler während der Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) und der offiziellen Vorbereitungsphase bei seiner Nationalmannschaft verbringt.

Rund um die zurückliegende Endrunde 2018 in Russland wurde die gleiche Gesamtsumme an 416 Klubs aus 63 Ländern verteilt. Die Entschädigung wird allen Vereinen ausgezahlt, bei denen die jeweiligen Profis in den letzten zwei Jahren vor der WM gespielt haben.

Die Geldflüsse sind in einer Kooperationsvereinbarung zwischen der FIFA und der Europäischen Klubvereinigung ECA festgehalten. Die Regelung wurde vor der WM 2010 eingeführt und gilt noch für die bevorstehende Endrunde.

Folgende Spieler des FC Bayern könnten bei der WM 2022 in Katar zum Einsatz kommen: