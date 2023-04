Noten zu FC Bayern gegen SC Freiburg: Bayern enttäuschen – Musiala als Unglücksrabe

Der Traum vom Triple ist geplatzt! Der FC Bayern scheidet aufgrund eines späten Elfmeters im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg aus. Die Noten für die Münchner.

München - Der FC Bayern München ist im Viertelfinale des DFB-Pokals überraschend ausgeschieden. Der deutsche Rekordsieger verlor zu Hause am Dienstagabend gegen den SC Freiburg mit 1:2 (1:1) und verspielte damit die erste von drei Titelchancen in dieser Saison. Es war Bayerns erste Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Bayerns Kicker in der Einzelkritik:

Yann Sommer - Note 3: Bis auf den mäßig aufwändig zu parierenden Kopfball Gregoritschs (25.) zunächst kaum gefragt als Torverhinderer. Zwei Minuten später schlug es hinter ihm ein: keine Chance gegen Höflers Distanzknaller zum 1:1 (27.).

Benjamin Pavard - Note 3: Solide bis blasse Partie des zuletzt so starken Franzosen. Auffälligste Szene: schöner Kopfball an die Latte nach Kimmich-Freistoß (62.).

Dayot Upamecano - Note 2: Nickte eine Kimmich-Ecke aus fünf Metern schnöde und humorlos zum 1:0-Führungstreffer (19.) ein. Freiburgs Eggestein protestierte: "Der hat sich doch bei mir mit beiden Armen aufgestützt!" Einspruch abgelehnt, Treffer zählt. Sah spät noch gelb (83.)

Matthijs de Ligt - Note 2: Schafft es immer noch, in jedem Spiel besser zu werden. Hinten ein effektiver wie kompromissloser Balleroberer – und auch noch torgefährlich vor des Gegners Kasten.

Joao Cancelo - Note 3: Durfte für Davies hinten links in die Startelf rücken, dem Tuchel "eine Verschnaufpause" gönnen wollte. Zeigte gleich mal ein schickes, aber ineffektives Dribbel-Kabinettstückchen (4.). Zauberpass auf Sané (19.): Macht einfach Spaß, diesem Ballkünstler zuzuschauen. Danach jedoch kaum noch zu sehen.

Thomas Müller kurz vor Schluss beinahe mit dem Siegtreffer

Joshua Kimmich - Note 2: Eher unauffälliger, aber effektiver Ballverteiler, präzise wie eine Maschine. Fabel-Pass auf Sané gleich nach der Pause, doch der Kollege stand knapp im Abseits.

Leon Goretzka - Note 3: Hatte in Minute 30 nach einer Ecke eine gute Einschussmöglichkeit, doch ein abblockendes Freiburger Bein verhinderte den Treffer. Hatte schon Partien, in denen er präsenter war.

Leroy Sané - Note 3: Gab den ersten Torschuss (12.) für sein Team ab: aus 17 Metern halblinke Position knapp am kurzen Pfosten vorbei. Sorgte für viel Betrieb, ließ aber wie so oft die Zuspitzung vor dem Tor vermissen.

Thomas Müller - Note 3: Mit seinem 64. Einsatz im DFB-Pokal nun Rekordhalter des FC Bayern, vor den ganz großen Klub-Legenden Sepp Maier, Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Hatte in der Nachspielzeit von Halbzeit eins plötzlich das 2:1 auf dem Schlappen, doch Ginter klärte auf der Linie.

Kingsley Coman - Note 3: Bereitete mit seinem verunglückten Befreiungsschlag am eigenen Sechzehner sozusagen das Freiburger 1:1 vor. Vorne eifrig und viel unterwegs, aber ohne Fortune.

Supertalent Jamal Musiala wird zum Unglücksraben

Eric Maxim Choupo-Moting - Note 4: Ohne wirkliche Torchance in Durchgang eins, da oft im Abseits. Durchgang wurde nicht besser. Nicht sein Spiel. Musste nach einer Stunde Platz machen.

Serge Gnabry - Note 3: Führte sich nach seiner Einwechslung (64.) gleich mal gut mit einem energischen Dribbling im Freiburger Strafraum ein. Schöner Linksschuss aus spitzem Winkel: vorbei (89.).

Jamal Musiala - Note 3: Eigentlich genau der richtige Mann für so eine massive Befestigungsanlage wie die Freiburger Defensive. Verursachte den finalen Handelfmeter. Unglücksrabe.

Sadio Mané - Note 3: Kam zwölf Minuten vor Schluss, sah gelb für einen Ellbogenschlag (92.).