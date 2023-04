FC Bayern: Thomas Müller crasht PK von Thomas Tuchel vor DFB-Pokal-Spiel gegen Freiburg

Vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg stand für Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel die obligatorische Pressekonferenz an. Anstelle des neuen Übungsleiters stand am Montagmittag aber kurzzeitig jemand anderes in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

04. April 2023 - 14:01 Uhr | Maximilian Steiger