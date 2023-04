DFB-Pokal-Viertelfinale im Liveticker: FC Bayern gegen SC Freiburg – Dienstag live

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Bayern! Nach dem fulminanten 4:2-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund und dem Sprung auf Platz eins der Tabelle wartet mit dem SC Freiburg das nächste Highlight auf die Münchner. Und zwar gleich im Doppelpack: Zunächst empfängt die Mannschaft von Thomas Tuchel am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals die Breisgauer. Am Ostersamstag sind die Bayern dann in der Liga zu Gast beim Tabellenvierten.

Verfolgen Sie den Pokal-Hit am Dienstag ab 20.45 Uhr im AZ-Liveticker!