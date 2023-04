FC Bayern: Lampard schnappt Nagelsmann den Chelsea-Job weg - vorerst

Die Trainersuche beim FC Chelsea ist vorerst vorbei. Ein alter Bekannter übernimmt den Posten als Übergangslösung bis Saisonende. Für die Zukunft wird weiter ein neuer Coach gesucht.

London -Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer hat der FC Chelsea wie erwartet eine Übergangslösung gefunden. Frank Lampard kehrt als Interimstrainer zum Premier-League-Club zurück. Der 44 Jahre alte ehemalige englische Fußball-Nationalspieler übernimmt den Club bis zum Saisonende, wie der Tabellenelfte am Donnerstag bekannt gab. "Die Entscheidung ist mir ziemlich leicht gefallen, das ist mein Club", sagte Lampard bei seiner Vorstellung. Er verbinde viele Gefühle und Emotionen mit Chelsea und danke den Entscheidern, dass sie ihm die Möglichkeit geben, Chelsea erneut trainieren zu können.

Zuvor hatte der britische TV-Sender Sky Sports berichtet, dass Lampard ein Angebot bis zum Ende der Spielzeit als Manager angenommen habe, nachdem das Online-Portal "The Athletic" über eine grundsätzliche Einigung berichtet hatte. Lampard war zuletzt beim 0:0 Chelseas gegen Jürgen Klopps FC Liverpool im Stadion an der Stamford Bridge gewesen.

Bis Saisonende: Frank Lampard trainiert FC Chelsea

"Wir freuen uns, Frank wieder an der Stamford Bridge begrüßen zu dürfen", erklärten die Co-Eigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali in der Mitteilung des Vereins. Lampard gehöre der Hall of Fame der Premier League an und sei eine Legende des Vereins.

Durch die Übergangslösung mit dem 44-Jährigen haben sich die Verantwortlichen Zeit für die Suche nach einem Nachfolger für den als Cheftrainer geschassten Graham Potter verschafft. "Während wir unseren gründlichen und umfassenden Prozess für einen dauerhaften Cheftrainer fortsetzen, möchten wir dem Verein und unseren Fans einen klaren und stabilen Plan für den Rest der Saison vorlegen", erklärten Boehly und Eghbali.

Julian Nagelsmann könnte in der nächsten Saison beim FC Chelsea übernehmen. © Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Nach der Trennung von Potter zu Monatsbeginn sucht der zweimalige Champions-League-Sieger einen neuen Trainer. Im Gespräch waren zuletzt unter anderem der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique und auch Julian Nagelsmann, der jüngst beim FC Bayern München freigestellt worden war.

Bei Nagelsmann-Wechsel zu Chelsea: Kassiert Bayern eine Ablöse?

Ob die Münchner Verantwortlichen für Nagelsmann, für den sie 2021 einen zweistelligen Millionenbetrag an RB Leipzig gezahlt hatten, eine Ablösesumme verlangen würden, hatte Vorstandschef Oliver Kahn beim Talk "Sky90" offen gelassen. Kahn betonte zudem: "Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er in der Saison irgendwo noch Trainer wird. Er wird sicherlich eine Zeit brauchen, um die Dinge setzen zu lassen und zu reflektieren."

Der "Daily Mail" zufolge soll Nagelsmann der Top-Kandidat auf den Posten beim Londoner Klub sein, der in der Champions League das Viertelfinale erreicht hat und dort gegen Real Madrid spielen muss.

Doch auch der ehemalige PSG-Trainer Mauricio Pochettino, Spaniens ehemaliger Nationalcoach Luis Enrique, Frankreichs Ex-Weltmeister Zinedine Zidane und Eintracht Frankfurts Oliver Glasner werden als mögliche Potter-Nachfolger gehandelt.