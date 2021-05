Nicht mehr ganz dicht: AZ-Meisterzeugnisse für die Abwehr des FC Bayern

Die Bayern-Abwehr ist in dieser Saison so anfällig wie seit Ewigkeiten nicht mehr - nun steht hinten ein großer Umbruch an, Boateng und Alaba gehen. Der zweite Teil der AZ-Meisterzeugnisse.

13. Mai 2021 - 09:34 Uhr | Maximilian Koch