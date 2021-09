Lewandowski brilliert und überholt Messi: So läuft es für die Bayern-Stars in ihren Nationalteams

Kingsley Coman kommt mit Frankreich weiter nicht in Fahrt, Choupo-Moting siegt zum Auftakt mit Kamerun, Alphonso Davies glänzt für Kanada - und Robert Lewandowski brilliert: So läuft es für die Bayern-Stars in ihren Nationalteams.

06. September 2021 - 09:19 Uhr | AZ