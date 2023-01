Konkurrenzkampf hoch Acht: Die vier heißen Stammplatz-Duelle beim FC Bayern

Der FC Bayern startet am Freitag gegen RB Leipzig in die zweite Saisonhälfte – vorab muss Trainer Nagelsmann noch einige harte Entscheidungen treffen. Die AZ erklärt vier spannende Duelle.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte dann doch ein Einsehen: Nach dem wilden 4:4 im einzigen Testspiel der Vorbereitung gegen RB Salzburg am Freitag gab der Coach seinen müden Kriegern zwei Tage frei.

Erholung war angesagt, körperlich wie mental, das Trainingslager in Doha und die Partie am Bayern-Campus nur einen Tag später hatten die Mannschaft an ihre Grenzen gebracht. Und darüber hinaus. Eric Maxim Choupo-Moting (Magen-Darm-Infekt). Matthijs de Ligt (Probleme am Sprunggelenk) und Leon Goretzka (muskuläre Probleme) standen gegen Salzburg erst gar nicht im Kader.

FC Bayern: Woche startet mit Training

Von diesem Montag an ist es aber schon wieder vorbei mit der Ruhe. Nagelsmann bittet seine Stars zur ersten Trainingseinheit der Woche, bereits am Freitag (20.30) geht die Bundesliga mit der Partie bei RB Leipzig weiter.

Vorab muss Nagelsmann noch einige harte Entscheidungen treffen. Die AZ erklärt vier spannende Startelfkämpfe. Es herrscht Konkurrenzkampf Hoch Acht!

Eric Maxim Choupo-Moting gegen Thomas Müller

Es kann nur einen Neuner bei Bayern geben – und das wird wohl nicht Müller sein. Nagelsmann stellte nach dem Salzburg-Test klar, dass Choupo-Moting seine erste Wahl ist. Der Kameruner soll an diesem Montag wieder ins Training einsteigen. "Wie er die letzten Wochen gespielt hat, ist er unverzichtbar", sagte Nagelsmann. Müller wird daher gegen Leipzig wohl zunächst auf der Ersatzbank sitzen, als Zehner ist Jamal Musiala eingeplant.

In der Rolle des Mittelstürmers sei Müller "falsch aufgehoben", sagte Lothar Matthäus dem "Kicker". Man tue dem 33-Jährigen "keinen Gefallen" damit, ihn als Neuner aufzubieten: "Lasst ihn dort spielen, wo er seine Stärken hat. Thomas gehört hinter die Spitze, wie früher im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski."

Leon Goretzka gegen Marcel Sabitzer

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison hat Goretzka körperliche Probleme. Nagelsmann hofft aber, dass der Mittelfeldkämpfer am Freitag zur Verfügung steht.

Sabitzer hinterließ nach seiner Einwechslung gegen Salzburg einen guten Eindruck, nach überstandener Grippe ist er wieder topfit. Dennoch dürfte Goretzka neben Joshua Kimmich starten. Ryan Gravenberch bleibt die Nummer vier im Bayern-Zentrum.

Kingsley Coman gegen Serge Gnabry

Wie Sabitzer gehörte auch Coman nach seiner Einwechslung zu den Gewinnern des Salzburg-Tests. Der Franzose erzielte ein hübsches Tor zum 3:3 und machte insgesamt mächtig Wirbel.

Gnabry, der in der Startelf stand, blieb hingegen blass. Daher könnte er am Freitag nur Joker sein. Leroy Sané hat seinen Platz auf der rechten Außenbahn derzeit sicher.

Benjamin Pavard gegen Josip Stanisic

In der Innenverteidigung sind nach dem Kreuzbandriss von Lucas Hernández Dayot Upamecano und de Ligt gesetzt. Mit Neuzugang Daley Blind, der gegen Salzburg gut spielte in der zweiten Halbzeit, gibt es eine weitere Option für die Mitte und hinten links. Dort ist freilich der famose Alphonso Davies gesetzt.

Da Noussair Mazraoui (Herzbeutel-Entzündung) noch einige Wochen fehlt, gibt es auf der Rechtsverteidiger-Position ein spannendes Duell: Pavard gegen Stanisic. Pavard, der im Sommer gern zum FC Barcelona wechseln würde, hat einen kleinen Vorsprung, doch man sollte den stets zuverlässigen Stanisic nicht unterschätzen. Nagelsmann ist ein großer Fan von ihm.