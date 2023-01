Bayerns ungelöste Torhüter-Frage: Weiter Kontakt zu Nübel

Bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird die Ungeduld größer. "Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage", sagt der Coach. Gladbach lässt Yann Sommer nicht ziehen.

Steht Sven Ulreich in in der Rückrunde im Bayern-Tor?

München - Langsam, aber sicher ist Julian Nagelsmanns Geduld aufgebraucht. Bereits am kommenden Freitag steht der Re-Start der Bundesliga mit der extrem schwierigen Partie bei Verfolger RB Leipzig an - doch in der wichtigsten Personalie gibt es weiter keinen Fortschritt beim FC Bayern.

Neuer-Ersatz: Ulreich, Sommer, Nübel?

Die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic suchen bislang vergeblich nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (Schien- und Wadenbeinbruch), daher erhöhte Nagelsmann nach dem 4:4 im Test gegen RB Salzburg noch einmal den Druck auf die sportliche Führung.

"Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage", sagte der Trainer. Entweder kommt eine neue Nummer 1 – oder aber Sven Ulreich steigt in der Hierarchie auf und Bayern holt einen Ulreich-Ersatzmann. Einige Bayern-Fans forderten während der Partie am Bayern-Campus lautstark "Ulle für Deutschland", doch Ulreich soll den Platz als Neuer-Vertreter räumen, wenn die Münchner auf dem Transfermarkt noch fündig werden.

Heißer Kandidat fürs Bayern-Tor: Yann Sommer. © picture alliance/dpa

Dass die Bayern gleich vier Gegentore kassierten, lag zwar nicht an Ulreich oder dem jungen Johannes Schenk, der ihn beim Stand von 1:3 nach gut einer Stunde Spielzeit ablöste. Dennoch arbeiten Kahn, Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe an der großen Lösung mit Wunschkandidat Yann Sommer.

Eberl: "Sommer ist einen Touch besser als Ulreich"

Die Lage ist schwierig, im Winter will kein Klub gerne seinen Stammkeeper verkaufen. Auch nicht die AS Monaco, die Bayerns Alexander Nübel bis Saisonende ausgeliehen hat. Nach AZ-Informationen halten die Münchner weiter Kontakt zu Nübel, doch ähnlich wie bei Sommer zeichnet sich aktuell keine Lösung ab.

Die AS Monaco hat Alexander Nübel bis Saisonende ausgeliehen. © picture alliance/dpa

Was, fragte Nagelsmann, wenn sich Ulreich "nächste Woche das Innenband reißt? Dann muss ein ganz junger Torwart in der Champions League und der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder: Seid ihr noch ganz dicht?" Ulreich genieße Vertrauen, dennoch müssten sich die Bayern um einen Keeper "bemühen, das ist unser Job".

Brazzo: Suche gestaltet sich "nicht so einfach"

Die Suche gestalte sich "nicht so einfach", gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu. Sommers Klub Borussia Mönchengladbach fahndet seinerseits nach einem möglichen Ersatz. Dass der Schweizer zu den Bayern passen würde, steht für Leipzigs Sportchef Max Eberl außer Frage. "Yann Sommer ist aus meiner Wahrnehmung einer der besten Torhüter in der Bundesliga, vielleicht sogar in Europa. Er hat für mich nochmal in seinem höheren Fußballer-Alter eine unfassbare Entwicklung genommen", sagte er bei Bild live. Sommer sei "einen Touch besser als Ulreich".

Doch Ulreich werde "Stand heute" in Leipzig im Bayern-Tor stehen, sagte Nagelsmann. Gegen Salzburg spielte Ulreich gut, an den Gegentreffern war er machtlos. "Undankbar", nannte Nagelsmann den Test nur einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Katar.

Was ihn ärgerte: Dass bei zwei der vier Gegentore die Konterabsicherung nicht funktionierte, wie so oft. "Das ist ein ähnliches Muster, wie wir die Tore kriegen", schimpfte Nagelsmann. Doch noch mehr beschäftigt ihn die Torhütersituation, Bayerns T-Frage ist noch nicht gelöst.