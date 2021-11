Flick bestätigt: Bayern-Stars Gnabry und Musiala haben sich impfen lassen

Neue Entwicklungen in der Impf-Debatte beim FC Bayern: Wie Bundestrainer Hansi Flick bestätigt, sind Serge Gnabry und Jamal Musiala mittlerweile zumindest teilweise geimpft, bei Joshua Kimmich sieht der ehemalige Bayern-Coach eine Tendenz.

München - In der Impf-Debatte beim FC Bayern zeichnet sich nun eine Wende ab! Wie Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch am Rande einer digitalen Medienrunde des DFB bestätigte, haben sich die beiden Nationalspieler Serge Gnabry und Jamal Musiala nun doch für eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden.

Bei Gnabry, der bereits eine Corona-Infektion überstanden hat, war als Genesener lediglich eine Impfung nötig. Bei Musiala ist die zweite Impfung demnach noch ausstehend.

Heißt auch: Mit Joshua Kimmich, der schon vor Wochen seinen Ungeimpften-Status bekannt gemacht hatte, und mutmaßlich Michael Cuisance, zu dem es bislang keine offiziellen Informationen zum Impfstatus gibt, gibt es beim deutschen Rekordmeister nur noch zwei Spieler, die weder geimpft noch genesen sind. Eric Maxim Choupo-Moting hatte sich erst jüngst mit dem Coronavirus infiziert, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Flick sieht bei Kimmich "Tendenz" Richtung Impfung

Bei Kimmich sieht Flick zumindest die "Tendenz" in Richtung Impfung. "Ich habe mit Jo gesprochen und denke, dass es auch in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt", sagte Flick. "Ich gehe mal davon aus, ja, es ist in Zukunft auch nichts anderes mehr möglich, denke ich mal", ergänzte der Bundestrainer.

Derzeit befindet sich der 26-Jährige als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Falls ebenso wie Gnabry, Musiala und Cuisance in Quarantäne. "Ich glaube schon, dass ihn das Ganze beschäftigt", sagte der ehemalige Bayern-Coach. "Jetzt müssen wir einfach abwarten, wie es weitergeht. Wir müssen Vorbild sein, in dieser Situation ist es nicht so einfach." Er glaube, sein Gespräch mit dem Mittelfeldspieler sei "sehr gut" gewesen. "Das muss er selber alleine entscheiden", sagte Flick. "Warten wir ab."

Druck auf ungeimpfte Spieler wächst

In den vergangenen Wochen war der Druck auf ungeimpfte Fußballer immer größer geworden. So hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt mehrfach für eine Impfpflicht für Profi-Fußballer geworben. "Ich würde mir wünschen, dass Profifußballer endlich diesen Schritt gehen, gerade auch im Interesse der Fans. Das sollte endlich passieren", sagte Söder etwa in seiner Regierungserklärung am Dienstag.

Impf-Debatte: Kimmich erhält Rückendeckung von Matthäus

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hingegen stellte sich am Montag hinter Kimmich, der nach seinen Äußerungen zur Impfung deutschlandweit extrem in den Fokus gerückt war.

"Ich plädiere dafür, Kimmich in Ruhe zu lassen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das": "Wie viele andere Bundesligaspieler sind nicht geimpft und müssen ihren Namen nicht täglich in der Zeitung lesen? Wie viele Journalisten, die jetzt über Kimmich richten, haben sich nicht impfen lassen?"