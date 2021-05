FC Bayern II auf Abstiegsplatz: Dürften Davies und Musiala in der 3. Liga aushelfen?

Während die Saison für die erste Mannschaft des FC Bayern so gut wie durch ist, kämpfen die Amateure in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Darf die U23 nun auf prominente Abstellungen hoffen? Die AZ klärt auf.

Alphonso Davies (l.), Jamal Musiala (M.) und Christopher Scott (r.) sind sind in Sachen Alter für die U23 spielberechtigt - doch nicht jeder davon darf im Endspurt der Saison ran.

München - Nur ein Jahr nach der sensationellen Meisterschaft stecken die kleinen Bayern tief in der Krise: Von den vergangenen 13 Partien konnte nur eine einzige gewonnen werden, aus den letzten acht Spielen wurden nur zwei von 24 möglichen Punkten geholt. Nach der jüngsten Horror-Serie ist der Titelverteidiger mittlerweile auf den Abstiegsplätzen angekommen.

Auch der Trainerwechsel von Holger Seitz zum Gespann Danny Schwarz und Martin Demichelis brachte nicht den erhofften Effekt – es hakt weiter hinten wie vorne. Vier Partien bleiben den Bayern noch, um den Abstieg in die Regionalliga zu verhindern.

Davies und Musiala in die 3. Liga? So ist die DFB-Regelung

Auf prominente Abstellungen von der ersten Mannschaft dürfen Schwarz und Demichelis im Saisonendspurt allerdings nicht hoffen. Diese lässt die Spielordnung des DFB, in der auch die Spielberechtigungen für U23-Mannschaften klar geregelt sind, nämlich nicht zu.

Diese erlaubt Einsätze von sogenannten "Stammspielern" der ersten Mannschaft an den letzten vier Spieltagen ausschließlich dann, wenn der betreffende Spieler zuletzt vier Mal in Folge nicht für die Profis gespielt hat. Als "Stammspieler" gelten dabei Spieler, die ab dem fünften Spieltag mindestens die Hälfte aller möglichen Spiele absolviert haben.

Dass etwa Alphonso Davies (20) oder Jamal Musiala (18), die altersbedingt eigentlich für die U23 spielberechtigt wären, plötzlich in der 3. Liga auflaufen, ist also ausgeschlossen. Tiago Dantas (20) und Christopher Scott (18) - beide kamen auch schon in der ersten Mannschaft zum Einsatz - wären hingegen spielberechtigt.

Schweres Restprogramm für den FC Bayern II

Bayern-Coach Danny Schwarz ist sich der Regelung bewusst und nimmt stattdessen sein Team in die Pflicht. "Wir haben unserer Mannschaft das Vertrauen geschenkt und fordern von den Spielern, dass sie das Vertrauen zurückzahlen und sich in den letzten Spielen auf dem Platz zerreißen", sagte Schwarz nach der jüngsten 0:4-Klatsche gegen den FC Saarbrücken.

Das Restprogramm für die kleinen Bayern hat es dabei durchaus in sich: Am Mittwochabend geht's zum Auswärtsspiel beim MSV Duisburg, danach folgt ein Derby-Doppelpack gegen die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860, bevor die Saison mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC abgeschlossen wird.