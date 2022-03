FC Bayern: Heißer Frühling - warum der März ganz entscheidend wird

Bayer Leverkusen, RB Salzburg, 1899 Hoffenheim- für die Bayern stehen jetzt richtungsweisende Partien an. "Die Spieler wissen, dass die heiße Phase nun beginnt", sagt Trainer Julian Nagelsmann.

München - In Worten: Fünf zu null - zur Pause! Das Hinspiel in Leverkusen war eine Demonstration der Stärke des FC Bayern. Fertig war der höchste Halbzeitrückstand der Werkself-Historie. Zweite Halbzeit: ein 1:0 für Bayern. Lediglich Kosmetik beim 1:5, Leverkusens höchster Heimpleite aller Zeiten in der Bundesliga.

Dieser Kantersieg der Münchner steht im krassen Widerspruch zu einer Statistik-Spielerei: Leverkusen ist in dieser Saison das beste Team der ersten 45 Minuten, Bayern das der zweiten Halbzeit. Jeweils holte man in dieser speziellen Tabelle 52 Punkte.

Bayern-Coach Nagelsmann hofft auf Torspektakel gegen Leverkusen

"Grundsätzlich habe ich schon auch immer die Idee, dass wir es auch in der ersten Halbzeit gut machen", meinte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag mit einem Schmunzeln und fügte voller Ernst als Erklärung hinzu: "Das ist uns zuletzt gegen Frankfurt (1:0, Halbzeit 0:0, d.Red.) gut gelungen. Ich glaube, dass dies nicht nur an unserer Einstellung, sondern vielmehr am Gegner liegt, der zu Beginn einfach noch mehr reinwerfen kann und im Laufe des Spiels das nicht mehr gelingt, weil wir eben deutlich mehr Ballbesitz haben." Und weil beim Gegner die Kräfte schwinden.

Ob es auch diesen Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) im Rückrunden-Duell mit Leverkusen so kommen wird? Nagelsmann hofft auf "ein Torspektakel" der beiden offensivstarken Teams, "das wäre für die Zuschauer sicherlich gut", meinte der 34-Jährige, schränkte jedoch ein: "Für die Trainer jedoch nur je nach Ausgang des Spektakels."

Corona-Infektion überstanden: Müller brennt auf sein Comeback

Zur angestrebten Tore-Show kann und will Thomas Müller nach überstandener Corona-Infektion und einer Woche Training wieder beitragen. "Bei Thomas sah es wieder gut aus. Er war eigentlich nicht wirklich krank, hat daher nicht viel an Fitness verloren", erklärte Nagelsmann, der auf Jamal Musiala "nur ungern verzichten würde, weil er es in Frankfurt sehr gut gemacht hat".

Durch den erkälteten Marcel Sabitzer wird jedoch ein Platz für Müller frei. Und der Routinier brennt auf sein Comeback in dieser Saisonphase. Die Partie gegen Leverkusen sieht der 32-Jährige als "Generalprobe" und "spannende Aufgabe". Müller via Social Media: "Somit geht es gleichermaßen darum, zu Hause einen Sieg einzufahren und unseren Rhythmus für das Champions-League-Spiel nächste Woche zu finden." Gegen RB Salzburg, Hinspiel 1:1.

Der Weltmeister von 2014 schwört die Seinen auf das Rückspiel ein: "Überflüssig zu sagen, wie wichtig dieses Spiel für unsere Saison ist und so stehen wir unter enormen Leistungsdruck. Aber ehrlich gesagt liebe ich das. Wenn es um viel geht, kann man auch viel gewinnen." Die Zeit der Entscheidungen ist angebrochen, der heiße Frühling. "Wir haben das thematisiert", sagte Nagelsmann und betonte: "Die Spieler wissen, dass die heiße Phase nun beginnt."

Bayern gegen Top-Teams in dieser Saison besonders stark

Seine Hoffnung: "Die Stimmung in der Mannschaft ist seit einer Woche deutlich besser, vorher war sie ein bisschen angespannt. Die Jungs sind richtig gut drauf, der Geist ist wieder deutlich angenehmer." Zur rechten Zeit. Denn, so der Chefcoach: "Jetzt kommen mit Leverkusen, Salzburg und Hoffenheim (am 12. März, d.Red.) spannende und sehr wichtige Spiele auf uns zu."

Im gleichen Atemzug sendete Nagelsmann ein Signal der Stärke an die Konkurrenz: "Bis jetzt waren wir immer da, wenn es drauf ankommt - und jetzt kommt es drauf an." Guter Punkt. Tatsächlich ist es so: Bayern gewann in dieser Saison alle zehn Duelle mit einem Team, das derzeit in der oberen Tabellenhälfte steht - die Punktverluste gab's gegen Gladbach (1:1/1:2), Frankfurt (1:2), Augsburg (1:2) und Bochum (2:4). Leverkusen dagegen verlor die letzten sieben Spiele gegen einen Tabellenführer.

Also? Müller hob die zweite Halbzeit des Hinspiels in Salzburg hervor, in der "konnten wir eine gute Leistung abrufen und das Spiel dominieren. So stelle ich mir das am kommenden Dienstag auch vor." Eine starke erste Halbzeit wäre aus Bayern-Sicht zur Abwechslung auch mal nicht schlecht.