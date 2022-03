FC Bayern gegen Salzburg: Thomas Müller spürt den Druck

Nach dem 1:1 gegen Salzburg im Hinspiel, sieht Thomas Müller seine Bayern vor dem Rückspiel schon gehörig unter Druck. Doch vor der Partie in der Champions League wartet zunächst noch Bayer Leverkusen in der Bundesliga – auch hier weiß Gott kein leichter Gegner.

München - Nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League trat der FC Bayern mit einen 1:1-Remis im Gepäck die Heimreise an. Sicherlich eine gute, aber, durch den Wegfall der Auswärtstor-Regel, keine sehr gute Ausgangslage vor dem Rückspiel gegen RB Salzburg am Dienstag in der Allianz Arena (21 Uhr live bei DAZN und im AZ-Liveticker)

Dass sie als vermeintlich leichterer Gegner eben doch kein Freilos ins Viertelfinale sind, zeigten die Salzburger im Hinspiel vor eigenem Publikum in beeindruckender Weise.

Müller sieht den FC Bayern gegen Salzburg unter "enormem Leistungsdruck"

Gereicht hat es jedenfalls dafür, dass Thomas Müller (33) den FC Bayern unter großem Druck sieht, wie der in seinem Newsletter zugibt.

"Überflüssig zu sagen, wie wichtig dieses Spiel für unsere Saison ist und so stehen wir unter enormem Leistungsdruck. Aber ehrlich gesagt liebe ich das. Wenn es um viel geht, kann man auch viel gewinnen", so Müller. Vor allem die zweite Hälfte des Hinspiels lässt ihn vom Einzug ins Viertelfinale hoffen, in der die Bayern eine gute Leistung zeigten. "So stelle ich mir das kommenden Dienstag auch vor."

FC Bayern: Salzburg im Kopf, Leverkusen vor der Brust

Vor der Champions League steht bei den Bayern am Samstag aber erst einmal das schwierige Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen auf dem Plan (15.30 Uhr bei Sky und im AZ-Liveticker).

Zwar konnten die Münchner die letzten fünf Begegnungen mit Leverkusen alle für sich entscheiden, das Hinspiel sogar mit 5:1, aber der formstarke Tabellendritte, der vier der letzten fünf Spiele für sich entscheiden konnte, reist mit breiter Brust nach München.

Im Hinblick auf das Rückspiel gegen durchaus offensive Salzburger, kommt die Partie gegen ebenfalls offensivstarke Leverkusener also vielleicht sogar gelegen, auch wenn deren Toptorjäger Patrik Schick derzeit wegen eines Muskelfaserrisses außer Gefecht gesetzt ist.

Müller zu Leverkusen: "Spannende Aufgabe" und "Generalprobe" für Dienstagabend. "Somit geht es gleichermaßen darum, zu Hause einen Sieg einzufahren und unseren Rhythmus für das Champions League Spiel nächste Woche zu finden."