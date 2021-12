FC Bayern: Nächste Bundesliga-Spieltage zeitgenau angesetzt

Der Bundesliga-Spielplan für Oktober und November steht. Die DFL hat die Spieltage 14 bis 21 zeitgenau angesetzt, der FC Bayern muss zwei Mal an einem Freitag ran. Der Kracher gegen Borussia Dortmund steigt am Samstagabend.

Die nächsten Spieltage in der Bundesliga wurden zeitgenau angesetzt.

München - Am Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 22 bis 27 in der Bundesliga bekanntgegeben.

Demnach kommt es im Februar zum Aufsteiger-Doppelpack: Am 12. Februar (15.30 Uhr) spielen die Münchner auswärts beim VfL Bochum, am 20. Februar empfangen die Bayern dann Greuther Fürth – Anpfiff ist ebenfalls um 15.30 Uhr.

Das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt schließt am 26. Februar (18.30 Uhr) den Februar für den deutschen Rekordmeister ab. Im neuen Monat geht es dann am 5. März (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen weiter.

Danach steht das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf dem Programm, Anpfiff ist am 12. März um 15.30 Uhr. Am 27. Spieltag treffen die Münchner dann am 19. März (18.30 Uhr) zuhause auf Union Berlin.

Spielplan: Alle terminierten Spiele des FC Bayern im Überblick