Leo, der Löwe: Top-Talent Leandro Morgalla startet beim TSV 1860 durch

1860-Trainer Michael Köllner verschaffte Talent Leandro Morgalla zuletzt mehrere (Kurz-)Einsätze. "Er ist ein bissiger Zweikämpfer", sagt der Löwen-Coach.

München - Gestatten, Morgalla: Leandro Morgalla. Der Mann mit dem klangvollen Namen ist erst 17 Jahre alt. Dennoch darf er sich schon Löwen-Spieler der Profis nennen.

Morgalla, junger Innenverteidiger des TSV 1860, ist seit Mitte Februar fester Bestandteil des Profikaders. Er gilt als großes Talent und ist damit schon der nächste Junglöwe, den Cheftrainer und -entwickler Michael Köllner in seiner Amtszeit hochgezogen hat. Leandro ist Junglöwe Nummer elf, dem der Oberpfälzer eine Chance ganz oben gegeben hat, gefolgt von Köllners Stiefsohn Alexander Freitag als zwölfter Mann.

Nach anfänglichen Problemen selbst bei Köllner, sich den Namen des Youngsters zu merken (Köllner nannte ihn Leonardo statt Leandro), scheint sich als Abkürzung inzwischen passenderweise "Leo" eingebürgert zu haben bei den Blauen: Leo, der Löwe.

Köllner: Morgalla "ist das vielversprechendste Talent der U19"

Blickt man in die Statistiken des jungen Morgalla, sind dort inzwischen schon vier Drittliga-Einsätze verzeichnet: drei Kurzeinsätze gegen Viktoria Köln (1:0), den SV Meppen (1:1) und den 1. FC Kaiserslautern (2:1). Beim 3:1-Sieg beim FSV Zwickau stand der Jungprofi aufgrund der Verletzung des ebenfalls noch jungen Innenverteidigers Niklas Lang (19) sogar gut 40 Minuten auf dem Rasen. "Leandro Morgalla, mit seinen 17 Jahren: Da muss ich sagen: Hut ab, wie er das Spiel übernommen hat."

Im türkischen Trainingslager im Januar in Belek war Morgalla genauso wie Freitag ebenfalls mit von der Partie. Köllner beschrieb den Youngster im Gespräch mit der AZ damals wie folgt: "Er ist das vielversprechendste Talent der U19. Morgalla ist sehr komplett. Er ist ein bissiger Zweikämpfer. Er hat einen großen Vorteil, dass er im Sommer schon dabei war. Er hätte schon ein Haufen Spiele bei uns gemacht, da bin ich mir sicher."

Morgalla absolviert parallel noch eine berufliche Ausbildung

Der Grund, weshalb Köllner bei Morgalla in der Hinrunde noch etwas auf die Bremse gedrückt hatte? "Ich hatte ihn ja schon in Kaiserslautern im Kader dabei, aber ich wollte ihm nicht in seine Ausbildung, die erst am 1. September begonnen hat, grätschen."Morgalla hat sich nebenbei für eine Laufbahn als Großhandelskaufmann eingeschlagen, bei 1860-Sponsor MAN.

Wobei sich ja noch herausstellen wird, welchen Job der leidenschaftliche Fußballer nebenbei machen wird und was zu seinem Kerngeschäft wird. Köllner über die doppelte Ausbildung Morgallas: "Wir müssen eine Lösung finden, wo er die Ausbildung fertigmachen kann. Wir haben schon Gespräche mit seinem Vater geführt."

Durch die Maßnahme vergangenen Monat, Morgalla fest hochzuziehen, verspricht sich Köllner den nächsten Entwicklungsschritt des Buben, der in Biedenkopf geboren ist. "Wir hoffen, dass das jetzt auch für ihn nochmal ein guter Schwung ist und er weiter an Qualität zulegt." In der täglichen Arbeit besticht Morgalla mit der berühmten Unbekümmertheit eines Löwen-Kükens, wie er es zuletzt in Zwickau unter Beweis stellen konnte.

Köllner schwärmt von Morgalla: "Unverbraucht und bodenständig"

Doch nicht nur das: "Man sieht im Training, dass Leandro ein sehr aufmerksamer Spieler ist. Er ist unverbraucht und bodenständig und hat trotzdem Biss", beschreibt ihn Köllner. Rein optisch betrachtet hat er mit seiner ganz hellen, blonden Mähne auch ein unverkennbares Merkmal.

Wer Köllner kennt, der weiß: Morgalla wird gewiss nicht das letzte 1860-Talent bleiben, das der Oberpfälzer reinwirft. Dabei muss der 52-Jährige immer wieder bremsen, wie er über Junglöwen-Dompteur Jonas Schittenhelm erklärt: "Ich muss meinen U19-Trainer auch immer ausbremsen, der würde mir am liebsten fünf Spieler schicken." Gut, dass er den Leo geschickt hat.