TSV 1860 gegen FC Bayern? Hasan Ismaik fordert Benefiz-Derby für die Ukraine

Hasan Ismaik meldet sich auf Instagram zum Krieg in der Ukraine zu Wort – mit einem beeindruckenden Vorschlag: Der Investor des TSV 1860 plant ein Stadtderby gegen den FC Bayern im Olympiastadion.

München – Der Krieg in der Ukraine beschäftigt derzeit die Sportwelt, so auch den TSV 1860.

"Ich bedauere es sehr, dass in Europa, genauer gesagt in der Ukraine, ein sinnloser Krieg herrscht. Jedes Todesopfer ist eines zu viel", schreibt Hasan Ismaik auf Instagram.

Der Jordanier möchte laut eigenen Angaben dabei nicht nur tatenlos zusehen, sondern auch den Familien in Not helfen. "Ich habe eine Idee, wie wir als TSV 1860 München den Menschen in der Ukraine helfen könnten - mit einem Stadtderby im Olympiastadion gegen den FC Bayern", so Sechzigs Mehrheitsgesellschafter.

TSV 1860: Hasan Ismaik hofft auf die Zustimmung des FC Bayern

Es wäre "ein absolutes Highlight an diesem geschichtsträchtigen Ort", so Ismaik. Hierfür sei aber auch die Bereitschaft des Erzrivalen von der Säbener Straße nötig. "Ich denke und hoffe vor allem, dass die Führungsriege unseres Nachbarvereins diese Idee nicht abschmettert und diesem brückenbauenden Vorschlag offen gegenüber steht und uns die Hand reicht", schreibt Ismaik weiter.

Es gehe schließlich um Menschen, die von heute auf morgen alles verloren haben. Deswegen nochmals der Appell des Löwen-Investors: "Es wäre wunderbar, wenn ein solches Fußball-Spiel als Zeichen des Zusammenhalts zustande käme." Ob der FC Bayern den Worten von Sechzigs Geldgeber Aufmerksamkeit schenkt oder gar dafür empfänglich ist?