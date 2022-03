Aktion mit SOS Kinderdörfern: FC Bayern spendet 100.000 Euro für die Ukraine

Der FC Bayern wird auch an diesem Wochenende ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Zudem hat der Rekordmeister mit seinem Partner SOS-Kinderdörfer weltweit eine große Spendenaktion gestartet.

Auch der FC Bayern sendete zuletzt ein Signal: Die Allianz Arena in Fröttmaning erstrahlte in den ukrainischen Nationalfarben.

München - Der FC Bayern ruft geschlossen zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und zur Hilfe auf. An diesem Wochenende werden die Mannschaften des deutschen Rekordmeisters im Fußball wie im Basketball in ihren Spielstätten weitere klare Zeichen gegen den Krieg setzen.

Zudem startet der FC Bayern mit seinem Partner SOS-Kinderdörfer weltweit eine Spendenaktion, bei der der Klub zusammen mit dem FC Bayern Hilfe e.V. 100.000 Euro zur Verfügung stellen wird.

Bayern-Präsident Hainer: "Leid, für das es keine Worte gibt"

"Wir alle sind wegen der furchtbaren Ereignisse in der Ukraine fassungslos. Unsere Gedanken und unsere Herzen sind bei den Millionen von unschuldigen Menschen, die ein Leid erleben müssen, für das es keine Worte gibt. Es ist wichtig, dass wir alle Solidarität zeigen, zusammenstehen und helfen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

"Es geht um Menschlichkeit. Der FC Bayern setzt als gesamter Verein ein klares Zeichen und fordert: Schluss mit Krieg! Unsere Welt basiert auf Frieden - Krieg kann und wird niemals der Weg sein", so Hainer weiter.

Hier können Sie spenden:

SOS-Kinderdörfer weltweit

IBAN: DE11 4306 0967 2222 2000 04

BIC: GENO DE M1 GLS

GLS Gemeinschaftsbank

Verwendungszweck/Stichwort: FCB für Ukraine