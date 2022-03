Vor Topspiel: Weiteres Zeichen des FC Bayern zum Krieg

Der FC Bayern München will beim Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen ein weiteres Zeichen gegen Russlands Krieg in der Ukraine setzen. Das kündigte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag an. "Es wird ein Zeichen der Solidarität geben, ohne in Details zu gehen", sagte der 35-Jährige, der vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) erneut seine Betroffenheit über das Geschehen in der Ukraine äußerte. "Wir müssen schnellstmöglich den Krieg stoppen." Die Bilder seien "erschreckend" und "unerträglich."

04. März 2022 - 14:53 Uhr | dpa

Trainer Julian Nagelsmann mit einem Ball unter dem Arm über den Platz und leitet das Training. © Matthias Balk/dpa/Archivbild