Debüt-Tor, Vorlage und Finale: Stars des FC Bayern mit gelungenem Länderspiel-Auftakt

Frankreich steht mit einem Trio des FC Bayern im Finale der Nations League. Alphonso Davies liefert einen Assist für Kanada und Malik Tillman trifft bei seinem U21-Debüt – ein Länderspiel-Überblick.

München - So kann es weitergehen! Die Bayern-Spieler feierten mit ihren Nationalmannschaften einen guten Start in den zweiten Länderspiel-Block der Saison 2021/22.

Frankreich steht mit dem Bayern-Trio um Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano im Finale der Nations League. Beim 3:2-Erfolg am Donnerstagabend gegen Belgien durften Hernández und Pavard von Beginn an auflaufen, Upamecano kam nicht zum Einsatz. Beim ersten gemeinsamen Länderspiel der Hernández-Brüder sorgte der Jüngere der beiden für die Entscheidung: Theo Hernández erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer.

Davies mit wichtigem Assist

Auch Alphonso Davies war bereits mit Kanada im Einsatz. An der Punkteteilung mit Favorit Mexiko hatte der Bayern-Verteidiger maßgeblichen Anteil. Seinen Steckpass verwertete Jonathan Osorio in der 42. Minute zum 1:1-Endstand.

Die Kanadier liegen nach vier Spielen unbesiegt auf Platz drei der Nord- und Mittelamerikagruppe, der für die Teilnahme an der WM berechtigen würde.

Tillman mit Traum-Einstand für die deutsche U21

Einen Traum-Einstand feierte Malik Tillman. Der 19-Jährige traf gleich bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Island. In der EM-Qualifikation gegen Israel erzielte Tillman das zwischenzeitliche 1:1 (34. Minute) beim 3:2-Erfolg für den DFB-Nachwuchs.

Am Freitagabend (20.45 Uhr) ist dann die deutsche A-Nationalmannschaft um Bayern-Kapitän Manuel Neuer gegen Rumänien gefordert. Auch Josip Stanisic und Eric Maxim Choupo-Moting sind dann mit ihren Nationalmannschaften jeweils im Einsatz.