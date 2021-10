DFB-Elf in der Einzelkritik: Bayerische Vorlagen - Müller verdient sich die Bestnote

Mit einem verdienten Sieg gegen Nordmazedonien qualifiziert sich die DFB-Elf für die WM 2022. Die Noten.

Immer den Blick für den Nebenmann: Serge Gnabry (l.) und Thomas Müller (r.). sind am Sieg in Nordmazedonien beteiligt.

Schlechter Platz, unangenehmer Gegner – und doch ein klarer Erfolg: Die deutsche Nationalelf hat sich in Nordmazedonien verdient mit 4:0 durchgesetzt und sich für die WM 2022 qualifiziert. Timo Werner traf zweimal, Thomas Müller glänzte als Vorbereiter.

Die Einzelkritik der AZ.

Manuel Neuer - Note 3

Der Torhüter und Kapitän kehrte nach Adduktorenproblemen in die Anfangsformation zurück. Neuer packte sicher gegen Elmas zu (26.). Sonst kaum gefordert – außer bei gefährlichen Rückpässen seiner Vorderleute.

Lukas Klostermann - Note 3

Auf der rechten Abwehrseite anstelle von Jonas Hofmann aufgeboten. Sollte defensiv absichern, nach vorne ging daher erwartungsgemäß wenig.

Niklas Süle - Note 3

Der Bayern-Verteidiger organisierte die Defensive, war die erste Option im Spielaufbau. Und auch vorne zu finden: Sein Volleyschuss flog drüber (3.).

Thilo Kehrer - Note 2

Da Antonio Rüdiger mit Rückenproblemen ausfiel, rückte der PSG-Star von links in die Abwehrzentrale. Wichtige Aktion: Warf sich in den Schuss von Elmas (32.).

David Raum - Note 3

Startelf-Debüt für den Hoffenheimer Linksverteidiger. Durfte gleich mal einen Freistoß schießen – an der Mauer war Schluss (25.). Viel Offensivdampf. Solide Premiere.

Goretzka unauffällig - Müller mit Bestnote

Joshua Kimmich - Note 3

Gleich mit einer Riesenchance, scheiterte aus wenigen Metern per Kopf nach Havertz-Flanke (2.). Auf dem seifigen Rasen um Struktur im Spiel bemüht. Verhinderte einen Konter per Grätsche (66.).

Leon Goretzka - Note 4

Unauffällig in der ersten Halbzeit, Kimmich war im Spielaufbau aktiver. Früh ausgewechselt. Durfte sich für Leverkusen am Sonntag schonen.

Serge Gnabry - Note 3

Hätte beinahe wieder getroffen, doch seine abgefälschte Flanke landete auf der Latte (17.). Dann verpasste er nach Raum-Flanke knapp (30.). Leitete das 1:0 mit einem schönen Pass auf Müller ein.

Thomas Müller - Note 1

Hansi Flick entschied sich für den Bayern-Star als Zehner, Marco Reus blieb draußen. Müller wirbelte offensiv, köpfte knapp vorbei (13.). Ganz souverän, wie er beim 1:0 auf Havertz querlegte. Auch der Assist zu Werners 2:0 ging auf Müllers Konto. Stark!

Kai Havertz - Note 2

Der Chelsea-Profi spielte für Leroy Sané, war gerade in der Anfangsphase sehr agil und oft am Ball. Ging immer wieder in die Spitze. Der Lohn: Schob aus wenigen Metern zum 1:0 ein (50.).

Timo Werner, Serge Gnabry, Kai Havertz und David Raum jubeln über das Tor zum 1:0 gegen Nordmazedonien. © IMAGO / Eibner

Timo Werner - Note 2

Zunächst im Pech: Brachte den Ball aus wenigen Metern nicht am Torwart vorbei (26.), scheiterte dann am Pfosten (45.+2). Aber: Knipste nach tollem Müller-Pass das 2:0 (70.) und dann per Schlenzer das 3:0 (73.).

Florian Wirtz - Note 3

Löste Goretzka in der 61. Minute ab und führte sich mit einem Fehlpass ein. Steigerte sich.

Karim Adeyemi - Note 2

Für Havertz eingewechselt (61.). Vorlage zum 4:0.

Jamal Musiala - Note 2

Kam als Joker (74.), besorgte noch cool das 4:0 (83.).

Jonas Hofmann - Note 3

Eingewechselt (74.), wirbelte in der Offensive munter mit.

FLORIAN NEUHAUS kam zu spät für eine Bewertung.

Maximilian Koch