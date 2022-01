Bye-bye, Niki! Geht Süle vom FC Bayern zu Barcelona oder nach England?

Niklas Süle hat seine Entscheidung getroffen: Der Verteidiger verlässt den FC Bayern am Ende der Saison ablösefrei. Geht er zum FC Barcelona? Oder nach England? Bei Corentin Tolisso ist alles offen.

München - Vier Verträge des aktuellen Bayern-Kaders laufen Ende Juni dieses Jahres aus - und bei einem Star ist nun eine Entscheidung gefallen: Niklas Süle (26) wird die Münchner ablösefrei verlassen. Das erfuhr die AZ aus dem Umfeld des Spielers.

Nach fünf Jahren ist Schluss für Süle

Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet. Vom FC Bayern gab es keinen offiziellen Kommentar. Bye-bye, Niki! Nach fünf Jahren in München inklusive des Triple-Triumphes 2020 ist Schluss. Süle war im Sommer 2017 von der TSG 1899 Hoffenheim für rund 20 Millionen Euro zu Bayern gewechselt.

Keine Ablöse für den FC Bayern

Wie schon bei den anderen Defensivspielern David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez kassiert der Klub für Süle keine Ablöse. Bitter! "Wir haben Niklas Süle ein Angebot gemacht. Jetzt liegt es an ihm, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren", hatte Präsident Herbert Hainer noch am Sonntag bei Sky gesagt: "Natürlich muss es in einem bestimmten Zeitraum sein, weil wir uns dann auch dementsprechend aufstellen müssen. Ich kenne jetzt nicht das genaue Datum, aber das wird sicherlich irgendwann in absehbarer Zeit so weit sein, dass er sich bekennt, oder eben sagt, was seine Wünsche sind."

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich gegenüber der AZ zuletzt ähnlich geäußert, der Poker schien offen. Wie lange wussten die Bosse schon Bescheid?

Von München nach Barcelona?

Süle hat Kontakt zum FC Barcelona, dort könnte er der Nachfolger von Routinier Gerard Piqué (34) werden. Allerdings möchte Süle weiter auf Champions-League-Niveau spielen. In dieser Saison kämpft Barça, aktuell Tabellenfünfter, in Spaniens "La Liga" noch um einen Platz in der Königsklasse.

Großer Wertschätzung für die englische Liga

Das neureiche Newcastle United, derzeit im Abstiegskampf in der englischen Premier League, soll keine Option für Süle sein. Allerdings schätzt der Verteidiger die englische Liga sehr. Bayern hat mit Matthias Ginter (Gladbach), Andreas Christensen und Antonio Rüdiger (beide Chelsea) drei Verteidiger im Auge. Alle sind im Sommer ablösefrei, die teuerste Variante in Sachen Gehalt wäre sicher DFB-Stammspieler Rüdiger.

Wie steht es um Ulreich und Wanner?

Ob neben Süle weitere Stars im Sommer ablösefrei gehen? Möglich. Sven Ulreich (33), der Stellvertreter von Manuel Neuer im Tor, dürfte wohl ein weiteres Jahr angeboten bekommen, falls er mit dem Status als Nummer zwei zufrieden ist und nicht woanders - wie in der Saison 2020/21 beim Hamburger SV - noch einmal durchstarten möchte. Bei Supertalent Paul Wanner (16) bemühen sich die Bosse bereits intensiv, dem offensiven Mittelfeldspieler eine Perspektive aufzuzeigen, die ihn langfristig unterschreiben lässt.

Entscheidung um Tolisso steht aus

Bei Corentin Tolisso (27) steht eine Entscheidung aus. Es gibt kein Angebot für den Franzosen, der sich wohl nach fünf Jahren an der Säbener Straße verändern will. Allerdings sind die Verantwortlichen überrascht, wie gut Tolisso in den letzten Wochen performt. Sowohl beim 4:0 in Köln als auch bei 4:1 in Berlin traf der Mittelfeldspieler und zeigte Führungsqualitäten.

Auch bei ihm steht eine Entscheidung an: Corentin Tolisso. © Sebastian El-Saqqa / firosportph

Plötzliche Leistungsexplosion

Eigentlich hatte man sich in München mit einem ablösefreien Abgang von Tolisso abgefunden. Doch nun die plötzliche Leistungsexplosion. Julian Nagelsmann schätzt Tolisso sehr: "Coco hat es in Berlin sehr gut gemacht. Er ist ein sehr torgefährlicher Spieler, hat ein gutes Gespür, in den Strafraum zu gehen."

Rummenigge will Tolisso behalten

Bayerns früherer Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge plädiert für eine Weiterbeschäftigung Tolissos, sagte im Bayerischen Fernsehen: "Coco ist ein guter Spieler. Vor seiner Verletzung, die ihn leider ein Stück zurückgeworfen hat, war er immer ein wichtiger Spieler für Bayern München. Er ist vom Charakter her ein richtiger guter Bursche. Ich mag ihn!"

Allerdings hat sich Bayern auch hier bereits nach Alternativen umgesehen. Der Schweizer Denis Zakaria wird Borussia Mönchengladbach zum Saisonende verlassen. Ablösefrei. Nach München? Die Spur ist heiß.