Erneut zweistellig! Serge Gnabry beim FC Bayern auf Robert Lewandowskis Spuren

Auch gegen Berlin durfte sich Serge Gnabry in die Torschützenliste eintragen. Es war bereits sein zehnter Treffer in der laufenden Saison – gleichbedeutend mit der Einstellung einer Bestmarke.

Berlin/München - Es war der eigentlich unbedeutende Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 gegen Hertha BSC – doch für Serge Gnabry war es ein ganz besonderer!

Die Vorentscheidung in der 79. Minute beim 4:1-Auswärtserfolg in der Hauptstadt war bereits sein zehntes Tor in der laufenden Saison. Damit ist er nicht nur Bayerns zweitbester Torjäger hinter Robert Lewandowski, sondern mal wieder zweistellig!

Nur Gnabry und Lewandowski trafen zuletzt stets zweistellig

In seiner nunmehr sechsten Bundesliga-Spielzeit durfte der 26-Jährige stets mindestens zehn Mal über seinen eigenen Torerfolg jubeln. Je einmal gelang ihm das für Werder Bremen und die TSG 1899 Hoffenheim, sowie mittlerweile schon vier Mal für den FC Bayern.

Ein "herausragender Spieler" eben, wie ihn Julian Nagelsmann im Dezember nannte. Denn seit der Saison 2016/2017 schaffte diese Konstanz in der Bundesliga nur Robert Lewandowski!

Gnabry vor Verbesserung seines Tor-Rekords

In dieser Spielzeit hat Gnabry nach 20 Spieltagen bereits genauso viele Treffer auf dem Konto, wie in der kompletten vergangenen Saison und ist drauf und dran, seinen persönlichen Tor-Rekord zu verbessern. Im Triple-Jahr 2020 kam der deutsche Nationalspieler auf zwölf Tore.

Nagelsmann, der gerne noch länger mit dem 26-Jährigen zusammen arbeiten würde, hofft auf viele weitere Tore des Offensivspielers im Trikot des FC Bayern. "Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert", so der Bayern-Coach zuletzt über Gnabrys 2023 auslaufenden Vertrag. Kein Wunder bei diesen Zahlen...