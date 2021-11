Bericht: Bayern-Stars Gnabry und Musiala haben sich mittlerweile impfen lassen

Seit Tagen beherrscht das Quarantäne-Quintett des FC Bayern um Joshua Kimmich die Schlagzeilen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es bei den Spielern mittlerweile ein Umdenken geben, zwei davon sind offenbar schon geimpft.

München - In der Impf-Debatte beim FC Bayern deutet sich nun eine Wende an! , haben sich Jamal Musiala und Serge Gnabry mittlerweile impfen lassen. Damit blieben in Joshua Kimmich, Michael Cuisance und Eric Maxim Choupo-Moting nur noch drei ungeimpfte Spieler.

Schon im Laufe des Tages hatten das englische Portal "The Athletic" und die " " übereinstimmend berichtet, dass bei mehreren ungeimpften Spielern ein Umdenken stattgefunden hat und diese eine Impfung ernsthaft in Erwägung ziehen. Beim Gruppenspiel in der Champions League bei Dynamo Kiew am Dienstagabend (18.45 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) fehlten die ungeimpften Spieler, da sich diese nach Kontakt zu einer infizierten Person in Quarantäne befinden.

Druck auf ungeimpfte Spieler wächst

In den vergangenen Wochen war der Druck auf ungeimpfte Fußballer immer größer geworden. So hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt mehrfach für eine Impfpflicht für Profi-Fußballer geworben. "Ich würde mir wünschen, dass Profifußballer endlich diesen Schritt gehen, gerade auch im Interesse der Fans. Das sollte endlich passieren", sagte Söder etwa in seiner Regierungserklärung am Dienstag.

Impf-Debatte: Kimmich erhält Rückendeckung von Matthäus

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hingegen stellte sich am Montag hinter Kimmich, der nach seinen Äußerungen zur Impfung deutschlandweit extrem in den Fokus gerückt war.

"Ich plädiere dafür, Kimmich in Ruhe zu lassen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das": "Wie viele andere Bundesligaspieler sind nicht geimpft und müssen ihren Namen nicht täglich in der Zeitung lesen? Wie viele Journalisten, die jetzt über Kimmich richten, haben sich nicht impfen lassen?"