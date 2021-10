Bayerns Franzosen holen nächsten Titel: Stars der Münchner tanken weiter Selbstvertrauen bei ihren Nationen

Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández triumphieren mit Frankreich in der Nations League. Alphonso Davies spielt erneut Remis und Bouna Sarr debütiert für Senegal. Ein Länderspiel-Überblick der Stars des FC Bayern.

München - So kann es weitergehen! Die Bayern-Spieler trumpfen bei ihren Nationalmannschaften auf und feiern haufenweise Siege.

Drei Stars des FC Bayern haben dabei besonderen Grund zum Jubeln: Frankreich mit dem Trio Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández ist der Premieren-Sieger der Nations League. Am Sonntagabend setzte sich die Equipe Tricolore im Finale des noch jungen Wettbewerbs mit 2:1 gegen Spanien durch.

Auch Tolisso und Coman dürfen sich Nations-League-Sieger nennen

Pavard stand - wie bereits im Halbfinale - in der Startelf, Upamecano wurde in der 43. Minute eingewechselt. Hernández, der beim 3:2-Halbfinalsieg gegen Belgien noch durchspielte, kam gegen die Spanier nicht zum Einsatz.

Da auch Corentin Tolisso und Kingsley Coman im laufenden Wettbewerb für Frankreich aufliefen, dürfen sich zwei weitere Profis der Münchner Nations-League-Sieger nennen.

Auch Alphonso Davies war in der WM-Qualifikation bereits zwei Mal mit Kanada im Einsatz. Nach der Punkteteilung mit Favorit Mexiko, bei der der 20-Jährige den 1:1-Endstand vorbereitete, kam der Linksverteidiger mit Kanada in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht über ein torloses Remis gegen Schlusslicht Jamaika hinaus. In beiden Partien stand Davies 90 Minuten auf dem Platz.

Sabitzer trifft für Österreich, Sarr feiert Debüt

Marcel Sabitzer hat beim 2:0-Erfolg der Österreicher ordentlich Selbstvertrauen getankt. Gegen die Färöer Inseln stand der 27-Jährige in der Startformation und machte mit seinem Treffer in der 48. Minute den Sack zu. In München wartet der Mittelfeldspieler noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz und seine erste Torbeteiligung.

Erstmals das Nationaltrikot durfte Bouna Sarr am Samstagabend tragen. Bayerns Abwehrspieler stand bei seinem Debüt über die volle Distanz auf dem Platz und feierte mit Senegal einen 4:1-Sieg gegen Namibia.

Lewandowski feiert Kantersieg, Müller und Gnabry treffen

Auch Robert Lewandowski kam bereits zum Einsatz und führte die polnische Nationalmannschaft am Samstag beim ungefährdeten 5:0-Sieg gegen San Marino als Kapitän aufs Feld. Der Weltfußballer blieb allerdings ohne eigenen Treffer und wurde in der zweiten Halbzeit geschont.

Serge Gnabry und Joker Thomas Müller schossen die deutsche Nationalmannschaft bereits am Freitagabend zum Sieg gegen Rumänien. In der 52. Minute glich Gnabry die frühe Führung der Rumänen aus, ehe der eingewechselte Müller in der 82. Minute nach Vorlage von Leon Goretzka den 2:1-Endstand erzielte. Joshua Kimmich führte die DFB-Elf in Abwesenheit von Manuel Neuer als Kapitän aufs Feld. Auch Niklas Süle und Leroy Sané kamen zum Einsatz.

Choupo-Moting mit Doppelpack, Stanisic feiert Startelfpremiere

Und ein weiterer Bayern-Star zeigte sich in Torlaune: Eric Maxim Choupo-Moting traf beim 3:1-Erfolg Kameruns gegen Mosambik am Freitag gleich doppelt. Durch den zweiten Sieg im dritten Spiel belegt Kamerun nun hinter der Elfenbeinküste Platz zwei in der Qualifikationsgruppe.

Bayerns Shootingsstar Josip Stanisic feierte am Freitagabend sein Debüt für die kroatische A-Nationalmannschaft. Beim 3:0-Sieg gegen Zypern stand der Rechtsverteidiger prompt in der Startformation und absolvierte die volle Distanz.

Stand bei seinem Debüt für Kroatien gleich in der Startelf: Josip Stanisic.

Tillman mit Traum-Einstand für die deutsche U21

Einen Traum-Einstand feierte am Donnerstag auch Youngster Malik Tillman. Der 19-Jährige traf gleich bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Island. In der EM-Qualifikation gegen Israel erzielte Tillman das zwischenzeitliche 1:1 (34. Minute) beim 3:2-Erfolg für den DFB-Nachwuchs.