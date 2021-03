Ist Guildo Horn der Stier bei "The Masked Singer" 2021?

Bei "The Masked Singer" 2021 wird es mit dem Kostüm des Football-Stiers sportlich. Aber ist auch der Promi, der hinter der Maske steckt, ein Profisportler? Fans rätseln über die Identität des verkleideten VIPs. Hoch im Kurs steht Musiker Guildo Horn.

In jeder Staffel "The Masked Singer" gibt es ein Kostüm, das brachial und animalisch gestaltet ist. Nach Kudu, Drache und Anubis dürfte diese Rolle 2021 der Stier erfüllen. Welcher Promi wird sich von seiner wilden Seite zeigen?

Stier bei "The Masked Singer" 2021: Steckt ein Schlagerstar dahinter?

"Der Stier ist bereit, Ball gegen Mikrofon zu tauschen und sich in eure Herzen zu singen" - aufgrund dieser Beschreibung des Stiers, die auf der Instagram-Seite von "The Masked Singer" steht, glaubten einige Zuschauer anfänglich, dass es sich bei dem verkleideten VIP um einen Profisportler handelt.

In den Kommentaren wurden Namen wie Ex-Nationalspieler Miroslav Klose, Football-Trainer Patrick "Coach" Esume und Ex-Footballspieler Björn Werner genannt. Mittlerweile stehen aber andere Promis im Fokus, wie Joey Kelly, Guildo Horn und Florian Silbereisen.

Fans sind sich sicher: Guildo Horn ist der Stier bei "The Masked Singer" 2021

Die Jury glaubt nach der Gesangsdarbietung des Stiers, dass sich dahinter ein Entertainer verstecken könnte und tippen auf Carsten Spengemann und Hartmut Engler. In der ProSieben-App tippt man dagegen ebenfalls auf Guildo Horn.

Der Stier ist das erste Sportler-Kostüm bei "The Masked Singer"

Bislang war noch kein Kostüm so sportlich ausgestattet, wie das des Stiers. "Für den coolen Look haben wir sein Kostüm mit so genannten Killernieten versehen. Und auch hier wurde großzügig mit Strass gearbeitet", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner gegenüber ProSieben. Die Kostümbildner steckten etwa 200 Stunden Arbeit in die Herstellung.

Alle Kostüme von "The Masked Singer" 2021 im Überblick

Insgesamt gibt es bei der aktuellen Staffel 2021 zehn Promi-Kostüme. Außerdem dabei: Dinosaurier, Einhorn, Flamingo, Küken, Leopard, Monstronaut, Quokka, Schildkröte und Schwein.