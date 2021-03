Flamingo bei "The Masked Singer" 2021: Ross Antony war unter dem Kostüm

Der Flamingo gehört zu den glamourösen Teilnehmern bei "The Masked Singer" 2021. Welcher VIP tritt in dem 2,5 Meter hohen Kostüm als farbenfrohes Federvieh auf die Bühne? Diese Frage wurde erst im Finale der Maskenshow beantwortet: es war Ross Antony.

Steckt ein prominenter Paradiesvogel im Kostüm des Flamingos bei "The Masked Singer" 2021?

Bunt, glitzernd und glamourös: Bei "The Masked Singer" 2021 trat mit dem Flamingo ein absoluter Paradiesvogel an. Fans der erfolgreichen ProSieben-Show äußerten von Beginn an erste Vermutungen.

Ist Olivia Jones der "The Masked Singer"-Flamingo?

"Wenn er die Bühne betritt, sind wirklich alle Augen auf ihn gerichtet. Kein Wunder, bei diesem prachtvollen Federkleid", steht auf der Instagram-Seite von "The Masked Singer". Diese Beschreibung könnte auch auf Olivia Jones passen, wie viele Zuschauer in den Kommentaren schreiben: "Da fällt mir sofort Olivia Jones ein." Doch es kam anders...

Ross Antony war der Flamingo

Bei seinem Auftritt auf der "The Masked Singer"-Bühne stiftete der Flamingo Verwirrung bei Zuschauer und Jury, denn für viele war nicht eindeutig zu erkennen, ob es sich dabei um eine männliche oder weibliche Stimme handelte. Die Jury tippt auf Bill Kaulitz, Jorge González oder Thomas Hayo. Die Zuschauer tippten auf Olivia Jones, aber auch Ross Antony wurde genannt.

Im Finale von "The Masked Singer" musste der Flamingo dann sein Geheimnis preisegeben. Unter der Maske steckte tatsächlich Sänger Ross Antony, er wurde Dritter.

So viel Arbeit steckt im Flamingo-Kostüm

Damit der Flamingo bei seinen Auftritten nicht nur gesanglich, sondern auch optisch glänzen konnte, hatten die Kostümbildner viel Glitzer und Bling-Bling verarbeitet. Die Verkleidung war mit 20.000 Swarovski-Kristallen und 400 Glasperlen besetzt. Für das "prachtvolle Federkleid" wurden 4.000 handgefärbte und mit Strass besetzte Straußen-, Marabu- und Hühnerfedern eingearbeitet. Der Flamingo war mit 2,5 Metern Höhe eines der größten Kostüme, wog dafür aber nur sechs Kilo.

Alle Kostüme von "The Masked Singer" 2021 im Überblick

Insgesamt gab es bei der aktuellen Staffel 2021 zehn Promi-Kostüme. Außerdem dabei: Dinosaurier, Einhorn, Küken, Leopard, Monstronaut, Quokka, Schildkröte, Stier und Schwein.