Prominenter Wiesn-Wahnsinn: So feierten die VIPs das erste Wochenende auf dem Oktoberfest

In München herrscht wieder Ausnahmezustand, denn das Oktoberfest ist gestartet. Auch die Promis feierten am ersten Wiesn-Wochenende kräftig. Welche VIPs waren auf der Theresienwiese anzutreffen?
Sven Geißelhardt
Auf dem Oktoberfest lassen es die Promis schon zum ersten Wochenende richtig krachen.
Patrizia Blanco
Caroline Reiber feiert gut gelaunt auf dem Oktoberfest.
Roberto Blanco und Ehefrau Luzandra Strassburg
Lilly Becker übernimmt den Anstich in den Wildstuben.
Markus Söder mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder und Dieter Reiter mit seiner Frau Petra nach dem Anstich im Schottenhammel-Festzelt.
Uschi Glas mit Mann Dieter Hermann
Florian Silbereisen in der Festhalle Schottenhamel.
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, der gemeinsamen Tochter Joelina Drews und ihrem Freund Adrian Louis
Leni Klum besuchte noch vor Anstich das Pre-Event von Tiffany.
Thomas Gottschalk darf beim Einzug der Wiesn-Wirte in der Schottenhamel-Kutsche mitfahren.
Monika Gruber brauchte für ihren Anstich lediglich zwei Schläge.
Marianne und Michael Hartl bei der Eröffnung vom 190. Oktoberfest 2025.
Spielerfrauen in Bestlaune: Sophia Schneiderhan und Annika Neuer unterwegs zur Wiesn.
Hayley Hasselhoff posiert gut gelaunt mit Promi-Makler Marcel Remus.
Mats Hummels' Freundin Nicola Cavanis zapfte im Schützenzelt von Familie Reinbold an.
Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz feiern mit Familie im Käferzelt.
Rapper Drake stattet der Wiesn einen Überraschungsbesuch ab.
Niko Rosberg und Frau Vivian lassen es sich auf dem Oktoberfest gut gehen.
H.P. Baxxter und Frau Sara stoßen auf den ersten Wiesn-Tag an.
"The Party has arrived" - Bill Kaulitz verursacht im Käferzelt ein Blitzlichtgewitter.
Mark Keller hat sichtlich Spaß auf dem Oktoberfest.
Hasan Salihamidzic und Frau Esther Copado bei einem gemütlichen Wiesn-Besuch
Claudia Obert und Verena Kerth lassen keine Wiesn-Party aus.
Pünktlich um 12 Uhr wurde das 190. Oktoberfest am Samstag (20. September) mit dem traditionellen Anzapfen durch Münchens OB Dieter Reiter und zwölf Böllerschüssen eröffnet. Das Spektakel am ersten Wiesn-Wochenende wollen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen lassen. Welche VIPs feiern zum Start das größte Volksfest der Welt?

Bereits am Vorabend des Anstichs stand in der Münchner High Society alles im Zeichen der Wiesn. Noch vor dem offiziellen Start wurde bei der Heimatglück-Trachtenparty auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental ausgelassen angestoßen. Und auch am Samstagmorgen war in der Stadt einiges geboten. Tiffany lud zahlreiche Promis, darunter auch Heidi Klums Tochter Leni, zum Schampus-Frühstück ein.

Monika Gruber und Lilly Becker: Promi-Damen übernehmen Wiesn-Anstich

Zum Anstich zeigten sich die VIPs in absoluter Party-Stimmung. Lilly Becker, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, übernahm sogar selbst das Anzapfen in den Wildstuben. Mit sechs kräftigen Hammerschlägen hieß es dann für die Dschungelkönigin: O’zapft is! Kurz zuvor kam es jedoch zu einem Polizeieinsatz, denn ein Gerichtsvollzieher war auf der Suche nach Lilly Becker. Sie hatte eine Gerichtskostenrechnung nicht bezahlt, wie sie selbst der AZ bestätigte.

Auf Monika Gruber warteten keine Beamten, dafür zahlreiche durstigen Wiesn-Besucher. Die Kabarettistin durfte für die wartenden Gäste in der Schützenliesl die ersten Biere zapfen. Sie brauchte für den Anstich nur zwei gekonnte Schläge.

Die VIPs auf dem Oktoberfest: Gottschalk, Silbereisen und Drews

Beim Wiesn-Start darf Thomas Gottschalk natürlich nicht fehlen. Der Entertainer fuhr beim Einzug der Wiesn-Wirte auf dem Marstall-Wagen mit. Der AZ sagte er: "Ich bin eigentlich kein Oktoberfest-Freak – aber seitdem ich von München weg war, bin ich ein Fan geworden."

Unter die Feierwütigen mischte sich im Schottenhamel-Festzelt auch Schlager-Ikone und Entertainer Florian Silbereisen. Mit dabei waren außerdem Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona sowie Tochter Joelina und ihr Partner Adrian Louis.

Neuer, Ballack, Hummels: Spielerfrauen tummeln sich auf der Wiesn

Zum Wiesn-Auftakt ließ sich auch die eine oder andere Spielerfrau auf der Theresienwiese blicken. Die Freundinnen Annika Neuer (Ehefrau von FC-Bayern-Torhüter Manuel Neuer) sowie Sophia Schneiderhan (Partnerin von Michael Ballack) läuteten gemeinsam den Start des diesjährigen Oktoberfestes ein. Und die Freundin von Mats Hummels, Model Nicola Cavanis, durfte im Schützenzelt von Familie Reinbold sogar selbst zum Anstich-Hammer greifen.

Superstars auf dem Oktoberfest: Heidi Klum und Drake feiern im Käferzelt

Bereits am ersten Wiesn-Abend zeigten sich auf dem Festgelände internationale Superstars. Rapper Drake erschien mit eine großen Entourage an Bodyguards und Kumpels. Er feierte zuerst im Schützenzelt, bevor er den Abend feuchtfröhlich im Käferzelt ausklingen ließ.

Nur ein paar Tische weiter tanzte Heidi Klum wild auf der Bierbank. Das Topmodel hatte ihre beiden Söhne und Tochter Lou dabei und natürlich durften auch Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz nicht fehlen. Das Interesse an der ausgelassenen Party-Crew war groß, selbst Politiker wie Lars Klingbeil und Dorothee Bär ließen sich mit ihnen ablichten.

Welche weiteren Promis die Eröffnung des Oktoberfests 2025 feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

