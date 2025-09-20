Oktoberfest gestartet: Lilly Becker schlägt auf der Wiesn zu – die ersten Bilder

Die Wiesn 2025 ist in München eröffnet. TV-Star Lilly Becker hat das erste Fass Bier in den Wildstuben angezapft. Die AZ war bei der Oktoberfest-Premiere dabei – und viele Promis.

Mit nur sechs beherzten Schlägen schaffte Lilly Becker den Anstich auf der Wiesn.

Kaum wohnt Lilly Becker in Deutschland, schon zapft sie auf dem Oktoberfest das erste Bierfass von Wildstuben-Wirt Klaus Renoldi an. Die AZ berichtete bereits im August exklusiv über den geheimen Promi-Hammer am Schlegel auf der Wiesn.

Lilly Becker: Nervös vor Anzapfen auf dem Oktoberfest

"Es freut mich, dass wir Lilly für den Anstich gewinnen konnten. Das macht den Start noch besonderer", freute sich der Wiesn-Wirt in der AZ. Und Lilly Becker ergänzte: "Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben."

Schlägt mit Schmackes zu: Lilly Becker mit Schlegel in den Wildstuben

Am Samstag um 12 Uhr war es dann soweit – Lilly Becker trat sichtlich angespannt vor die Gäste und schlug zu. Gar nicht zaghaft, sondern selbstbewusst und mit Schmackes!

"Die Stimmung in den Wildstuben zum heutigen Anstich ist legendär. Alle Gäste im Zelt haben mitgefiebert und Lilly unterstützt", schwärmt Moderator Thomas Gierling. "Vor dem Anzapfen hat mir Lilly verraten, dass sie sehr nervös war. Ich muss gestehen, ich habe sehr stark mitgefiebert mit ihr."

Die Wildstuben werden von Wirt Klaus Renoldi geführt. © imago/Lindenthaler

Lilly Becker am Bierfass auf der Wiesn

Lilly Beckers Wiesn-Premiere mit Schlegel konnte sich sehen lassen. Vielleicht, weil ihr Lebensgefährte Thorsten Weck mit dabei gewesen ist. Die diesjährige Dschungelkönigin benötige nur sechs beherzte Schläge, um die erste Maß in den Wildstuben 2025 ausschenken zu können. Damit ist der Startschuss für das Feiern gefallen – und Lilly Becker hat mit ihrem gelungenen Anstich gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen gesetzt.

Ob Lilly Becker zufrieden mit dem Anzapfen in den Wildstuben ist? Kurz vor Anstich sagte sie noch zur AZ: "Heidi Klum hat vier gebraucht. Ich hoffe, ich schaffe zwei." Am Ende sind es dann doch sechs Schläge geworden. Aber über ihre Premiere kann die Becker-Ex durchaus zufrieden sein.

VIPs wollen Anstich von Lilly Becker nicht verpassen

Beckers Anzapf-Premiere wollten auch viele Promis nicht verpassen. Zunächst fieberten sie mit, dann wurde geschunkelt. Am Samstagmittag in den Wildstuben: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär, CSU-Landtagspolitiker Maximilian Böltl, Roberto Blanco mit Ehefrau Luzandra, Ex-Turnerin Magdalena Brzeska, das Reality-Paar Sam Dylan und Rafi Raschek, PR-Profi Birgit Fischer-Höper, die Volksmusik-Star Marianne und Michael Hartl, Sängerin Claudia Jung, RTL-Moderator Wolfram Kons, Moderatorin Verena Kerth, TV-Star Claudia Obert mit Max Suhr, Model Gitta Saxx, Hit-Komponist Ralph Siegel sowie Dirndl-Designerin Astrid Söll.

Promis seit Tagen in Wiesn-Laune

Schon seit Tagen zeigen sich Promis in München in Wiesn-Laune. Heidi Klum feierte am Donnerstag ein rauschendes Fest im Hofbräuhaus und am Freitagabend veranstaltete das Luxushotel Mandarin Oriental gemeinsam mit dem Trachtenlabel Heimatglück ein exklusives Dachterrassen-Event über den Dächern Münchens. Spielerfrauen und VIPs genossen den Sonnenuntergang mit Mega-Ausblick.

Wenige Stunden vor dem offiziellen Start des 190. Oktoberfests "frühstückten" die Promis am Samstagmorgen bei Tiffany.

Lilly Becker: "Playboy-Cover" vor Wiesn-Auftritt

Schon vor dem ersten "O’zapft is" lieferte Lilly Becker Schlagzeilen. Die 49-jährige Ex-Frau von Boris Becker ziert das Cover des "Playboys". Der AZ sagte Lilly Becker: "Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut gehabt. Heute stehe ich ganz anders zu mir selbst."