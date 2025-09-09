Lilly Becker zeigt "Playboy"-Fotos: Die Familie wird überrascht sein

Lilly Becker präsentiert ihren Traumkörper mit 49. Der TV-Star hat sich für das Männermagazin "Playboy" ausgezogen – und spricht mit der AZ über seine Beweggründe, eine gesunde Balance und was die Familie wohl von den Hüllenlos-Fotos hält.

Lilly Becker wird schon vor dem Anstich auf dem Oktoberfest (AZ berichtete exklusiv) zum Hingucker. Der TV-Star ziert – und zeigt sich dabei so selbstbewusst wie selten zuvor.

Die AZ kennt die "Playboy"-Pläne seit Monaten

Die Ex-Frau von Boris Becker gilt als meinungsstark und als Garant für Boulevard-Schlagzeilen. Sie nimmt nur ungern ein Blatt vor den Mund, doch so offen wie jetzt hat sich die 49-Jährige noch nicht gezeigt. Die AZ wusste seit Monaten von den "Playboy"-Plänen. Bereits im März berichtete die AZ, dass Becker im Austausch mit dem Magazin-Boss Florian Boitin sei.

Lilly Becker zeigt sich so offen wie nie

Im Interview mit der AZ erklärt Lilly Becker jetzt, warum der richtige Moment für das "Playboy"-Shooting gekommen sei, wie sie sich körperlich fit hält – und weshalb auch ihre Familie überrascht sein dürfte.

Sinnlich und selbstbewusst: Lilly Becker setzt ihre Reize gekonnt in Szene. © Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025

Lilly Becker zur AZ: "Vor zehn Jahren nicht den Mut gehabt"

"Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut gehabt", erklärt Lilly Becker der AZ. Heute hingegen stehe sie mit "mehr Reife, mehr Selbstliebe und einer anderen Gelassenheit" zu sich selbst. Für Becker ist es ein "schönes Gefühl, in dieser Phase meines Lebens so eine Entscheidung aus Stärke heraus treffen zu können".

Auch beim Thema Körper und Fitness setzt sie auf Ausgeglichenheit statt auf strikte Regeln. Lilly Becker zur AZ: "Ich halte nicht viel von strengen Diäten. Ich glaube an Balance: gesunde Ernährung, viel Wasser, aber auch die kleinen Genüsse des Lebens." Sportlich probiere sie gern Verschiedenes aus – ob Yoga, Pilates oder Laufen. Wichtig sei Becker, "was meinem Körper und meiner Seele gerade guttut".

Lilly Becker beim "Playboy"-Shooting

Familien-Reaktion: "Natürlich wird es vielleicht Überraschung geben"

Und was sagen Lilly Beckers Lebensgefährte Thorsten Weck (56) und ihr Sohn Amadeus (15) zum Nackt-Auftritt? Angeblich hatte Beckers Umfeld die "Playboy"-Fotos vor der Veröffentlichung gar nicht gesehen. Lilly Becker ist sich der Unterstützung aber sicher, sagt sie der AZ.

Mit Bunny-Ohren und Fliege am Hals zeigt sich Lilly Becker verspielt und zugleich verführerisch. © Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025

Dennoch gehe Becker davon aus, dass sie für Erstaunen sorgen wird: "Meine Familie kennt mich und weiß, dass ich nichts Halbherziges tue. Ich glaube, sie werden stolz sein, dass ich meinen Weg gehe und zu mir stehe. Natürlich wird es vielleicht Überraschung geben, aber am Ende zählen die Liebe und der Respekt füreinander – und diese sind bei uns sehr stark."

Lilly Becker: Wenn Boris will, schicke ich ihm einen "Playboy"

Welche Meinung wohl Ex-Mann Boris Becker haben wird? Lilly sagt dem "Playboy": "Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sein Buch am selben Tag erscheint wie diese Ausgabe. Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar seines Buches kaufe – und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten 'Playboy'."

Mit ihrem Auftritt im "Playboy" beweist Lilly Becker, dass Selbstbewusstsein kein Alter kennt – und dass sie immer für wieder eine Überraschung gut ist.