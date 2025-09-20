Thomas Gottschalk stellt zum Wiesn-Start klar: "Bin kein Oktoberfest-Freak"

Es ist wieder so weit: Das Oktoberfest steht in den Startlöchern und das bereits zum 190. Mal. Den Wiesn-Auftakt am Samstagvormittag (20. September) wollte sich auch Thomas Gottschalk nicht entgehen lassen. Im Gespräch mit der AZ verriet der Show-Master, bei welchem Detail er in diesem Jahr eine ungewohnte Entscheidung getroffen hat.

Zum Wiesn-Auftakt 2025 kam auch Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina. Der AZ verriet er, wie er wirklich zum Oktoberfest steht.

München im Ausnahmezustand: Am Samstagvormittag (20. September) startete das 190. Oktoberfest und natürlich geben sich zu diesem Anlass auch zahlreiche Prominente die Ehre. Thomas Gottschalk (75), der seinen Lebensmittelpunkt erst im vergangenen Jahr nach Bayern verlegt hat, ist auch unter den feierfreudigen Wiesn-Besuchern. Die AZ hat vor Ort mit dem 75-Jährigen gesprochen.

Thomas Gottschalk auf der Wiesn: "Das Schönste am Oktoberfest"

Bei sonnigem Wetter wurde die Wiesn 2025 eingeläutet: Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina Mroß begingen das Spektakel mit dem Einzug der Wiesn-Wirte, sie durften nämlich auf dem Wagen des Marstall-Festzeltes mitfahren. Gegenüber der AZ schmunzelte der TV-Moderator: "Das Schönste am Oktoberfest ist, dass die Abendzeitung auch vertreten ist."

Ehrlich räumte Thomas Gottschalk im Gespräch mit der AZ ein: "Ich bin aber eigentlich kein Oktoberfest-Freak – aber seitdem ich von München weg war, bin ich ein Fan geworden. Und jetzt bin ich wieder in München – so schließt sich der Kreis." Im Frühling 2024 hatten der Moderator und seine Ehefrau ein Haus in Gräfelfing, einem Vorort von München, bezogen. Und in seine bayerische Wahlheimat fügt sich der 75-Jährige (zumindest modetechnisch) schon mal bestens ein.

Bei Sonnenschein: Auf dem Marstall-Wagen strahlte Thomas Gottschalk über beide Ohren. © Daniel von Loeper

Thomas Gottschalk zur AZ: "Sonst immer unbehütet auf der Wiesn"

Für den Wiesn-Auftakt hätte man sich wohl kaum ein schöneres Wetter vorstellen können. Und der strahlende Sonnenschein bewegte Thomas Gottschalk in diesem Jahr zu einer ganz bestimmten Mode-Entscheidung: "Heiß ist es – das erste Mal habe ich einen Hut auf – bisher war ich sonst immer unbehütet auf der Wiesn", verriet er im AZ-Gespräch.

Ob Thomas Gottschalk seinem Hut für den weiteren Verlauf des größten Volksfestes der Welt treu bleiben wird? Man wird sehen. In seiner zünftigen Aufmachung machte der Moderator aber in jedem Fall eine gute Figur – und einem unvergesslichen Oktoberfest 2025 steht wohl nichts im Weg.